林正峰跆拳道黑帶買番嚟？被游嘉欣寸筋骨硬

無綫劇集《青春不要臉》現時熱播中，而劇中6位年輕演員伍樂怡、游嘉欣、林正峰、王虹茵、何泳芍及徐文浩大玩「經典遊戲小學雞大對決」挑戰，順道宣傳新劇。他們分為兩組作賽，分別是游嘉欣、林正峰、何泳芍組成的「游蜜峰」，及伍樂怡、王虹茵、徐文浩組成的「贏嗰隊」，眾人挑戰跳橡筋繩、何濟公及「真人版」的天下太平。

首先進行第一個遊戲跳橡筋繩環節，「歡喜冤家」游嘉欣、林正峰「抵唔住頸」瘋狂鬥嘴，先是本身跆拳道達黑帶級別的林正峰上場，被起哄以踢腿方式跳橡筋繩的他，不知為何全程表現僵硬兼Mission Failed，游嘉欣見狀抓緊時機寸爆對方謂：「你個跆拳道假㗎？」林正峰聞言扮踢她之餘，再沒好氣認衰謂：「20年前啦！」之後輪到嘉欣挑戰跳低難度的「腳部」高度，林正峰即「反擊」作狀攙扶她，她豪不領情之餘更頻頻叫他收聲：「唔好同我講嘢！」譚玉瑛見狀亦忍不住「苦勸」二人不要「自相殘殺」：「你哋同一組㗎！」

之後輪到6人之中，以具備潛水教練資格的何泳芍，及前香港藝術體操代表隊運動員王虹茵表現最為亮眼，二人不但近乎完美KO所有高難度橡筋繩高度，更大晒側手翻絕技，柔軟度驚人；雖然二人全程勢均力敵，但最終因王虹茵臨場表現略勝一籌，令「贏嗰隊」先勝一仗。