COLLAR 9變8？Win Win拒入女團　Marf認為冇影響

人氣女團COLLAR成軍12日便接下首個代言廣告，今日（24日）8名團員現身發布會，她們以露腰運動裝上陣跳唱新歌《Call My Name!》，又大玩遊戲，並即場進行簽約儀式。COLLAR打破代言公司以日本歌作為廣告歌傳統，亦是品牌首個香港歌手代言人。

對於出道日子短短便有代言品牌，她們表示興奮、驚喜又榮幸，問到酬勞是否可觀？她們笑言也想知道，又指興奮到忘記問，Marf稱：「我哋都係前兩日先收到通知，跟住就排舞，時間好緊湊。（仲想拍咩廣告？）嘢食。」So Ching就指甚麼類型廣告都想接，至於是否已接了不少廣告在手，隊長Gao說：「我哋都唔清楚，每日埋頭苦幹準備演唱會。」又預告會推出新歌，但曲風仍未落實。提到疫情嚴峻，3月個唱會否延期？她們坦言也有擔心，認為大家安全最重要，Marf說：「大家都係如常咁準備，我哋聚焦喺演唱會表演上先。我哋好貪心，想好多唔同元素畀大家睇。」至於嘉賓名單WINKA謂仍未知道，還在商議中。

另外，經理人Wing之前自爆原本Win Win是女團人選之一，但對方拒入團，問到她們是誰取代了其位置？Gao表示：「冇話邊個取代邊個，我哋本身都喺度，都係想選擇呢啲人。（即係原本女團有9人？）我哋唔知。希望大家喺唔同路上都開心，希望將來有機會合作。」問到少了Win Win對女團來說有否影響？Marf認為沒有影響：「因為成立COLLAR起就已經係我哋8個人，造星係一個小舞台，出面世界好大，仲有好多唔同空間去發展，唔止Win Win，仲有其他成員都係。」So Ching表示會尊重每個人的決定。

最近網民搞了個票選COLLAR成員素顏最靚，由Day登首位，Day透露也有留意：「我覺得大家素顏都咁靚，冇乜分別，我哋平時都見慣。（被讚唔會開心咩？）係佢哋玩排名，我唔會太介意。」對於有指她是混血兒，她承認自己是尼泊爾混香港。