本日日本：90年代復古情懷！兩大經典遊戲機戴上手

對於資深Game迷來說，應該對90年代兩大家用遊戲機Playstation和SEGA Saturn之爭印象深刻！兩部遊戲機當時帶來了眾多電玩名作及經典系列，今時今日依然教人回味。最近日本TAKARA TOMY A.R.T.S宣布將於2月中旬推出PlayStation 與SEGA Saturn造型的手錶扭蛋，讓玩家們可重溫昔日情懷。扭蛋共有4款，包括灰色Saturn、白色Saturn、第一代Playstation及可以帶出街玩的PS One。扭蛋的外型跟足當年的主機，造型逼真，打開蓋後就可以看到時間。最特別是錶面上的圖案是當年大熱遊戲的光碟圖案，其中灰Saturn是《Virtual Fighter2》、白Saturn是《櫻花大戰2》、Playstation是《亞克傳承 》，而PS One則是《大家的高爾夫》。每款各售400日圓（約HK$27），即係集齊4款都係約HK$108，十分抵玩！有興趣的朋友不妨上官網留意進一步消息。