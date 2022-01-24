惡搞《魷魚》跳舞片破千萬點擊！ANSONBEAN感恩衝出國際

新人王ANSONBEAN自家製、以大熱韓劇《魷魚遊戲》為主題嘅跳舞短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》至昨日（23日）觀看人數逾一千萬，如打了支強心針的他，承諾在未來的音樂路上繼續努力，並會積極參與創作，為大家帶來更好、更創新的作品。ANSONBEAN表示：「係好開心嘅！呢個係我同另外兩位導演Lewis同Jervin嘅目標，我哋都希望view數爆到之餘亦可以將短片傳到去外國，美國睇嘅人數係37.1%，其餘嘅係其他國家，感覺真係夢想成真！雖然呢首唔係我自己嘅歌，起初出嘅時候都會感到有啲尷尬，但係出到嚟大家都好鍾意，真係好驚喜！有咁嘅成績除咗多謝兩位導演，一班參與嘅工作人員都好大功勞，要請大家食飯慶祝。」

短片由度橋、搵道具、租場、演員、排舞、錄歌等，由他一手策劃，希望將來會繼續創作更瘋狂的作品，他說：「我會繼續大膽咁set目標同做自己鍾意嘅。今次預算有限，多謝兩位導演畀咗好多橋我，同時都教咗我好多嘢，佢哋嘅橋好癲，例如混鏡、轉場景，我原本以為要好大支出，但係只要用技術同熱血搭夠，大家一齊博，就可以有呢次嘅化學作用。」他又透露未來會拍Vlog帶世界各地的朋友到香港探險，又預告會晒肌派福利：「我依家就會去買件泳衣，到熱啲嘅時候先買泳褲啦！哈哈。」