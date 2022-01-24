被林明禎叫「Stephy姐」　鄧麗欣話好Sweet

女星鄧麗欣（Stephy）、王菀之（Ivana）與馬來西亞女神林明禎今晚（24日）出席賀歲片《飯戲攻心》活動，由於疫情關係，戲院暫時關至年初三，該片上映日期仍未有定案，眾演員齊為電影集氣。

現場所見林明禎賣口乖，尊稱Stephy做「Stephy姐」，又謂對方對她照顧有加，Stephy笑言：「其他人咁叫就唔好，但佢咁叫覺得好Sweet、好有愛。」她大讚林明禎獨立，且很勤力練習廣東話對白，進步很大，林明禎坦言：「這部戲是我講得最多廣東話對白的一次，學了很多平時沒有講過的廣東話，我在酒店用英文拼音練習。」她預計留港至三月，問到電影延期上映有否打亂了返馬來西亞的計劃？她說：「不會，因為在港還有其他工作，希望回去之前電影可以上映。」至於Stephy稱工作計劃未受電影延期上映影響，但就打亂了情緒：「一直好期待賀歲檔上映，點知突如其來，本身都預咗要宣傳呢部戲同謝票，我仲有另一套電影喺情人節上映，但要重新排過上映檔期，相信會延遲，未知幾時上。（影響其他工作？）都要再睇，好多嘢都停晒。」被問到感情生活如何，她反問：「我都想知，我未去算（命），唔知。（有冇追求者？）暫時未發現，我唔心急。」

Ivana坦言不少工作被疫情打亂：「我之前個展覽都縮短咗時間，前年有個音樂劇想做都冇做。好多嘢都要調動，唔單只係我，好多人都係，所以要彈性啲處理。」去年她在樂壇較為低調，問今年是否全力回歸樂壇？她笑言：「我冇走過，會繼續做音樂，我身為唱作人，會創作更多音樂作品，不過同時我有其他夢想好努力去實踐，我好鍾意做藝術，之前個展覽都有音樂創作嘅元素。（你喺音樂上靜咗好多。）我喺唔同界別活躍，唔可以同一時間做幾樣嘢，要逐樣努力，我都希望可以多啲做電影宣傳，因為套電影新年後上映，都擔心大家熱情冷卻。（係咪同老公一樣向藝術方面發展？）希望喺佢身上學到嘢，我都有問佢好多意見。」至於造人大計，她稱不在計劃之內。