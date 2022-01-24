床伴送上門　盡情玩夠本

家陣買任何嘢都好方便，只要喺網上訂購，好快就有專人將貨物送到上門。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界亦有速遞員系列，講述外賣送上門嘅故事，不過速遞員往往被男女戶主視為「美食」，繼而齊齊上床「開餐」！

男人最痛

喺Mother出品嘅《送貨員偷食人妻上床》中，美乳人妻成海美雨同老公結婚後好想生BB，不過老公患有勃起功能障礙，可謂有心無力，於是美雨喺網上訂購幾款情趣玩具嚟自娛一番，當佢見到年輕又大隻嘅速遞員送貨上門時，即刻嗒晒糖，更情不自禁勾引對方，大隻仔見阿妹姣到出汁，當然唔會抗拒，點知成件事畀老公睇到晒，不過佢見到老婆同男人鬼混不但唔嬲，反而覺得好興奮，更令佢雄風大掁，自此之後兩夫妻重拾魚水之歡，只可惜仍未能成功令美雨懷孕，原來佢仲患有無精症，真係男人最痛呀！

色慾工場

喺Aurora-pro推出嘅《飯場之性慾處理女子學生》入面，高山鈴係一位大學生，為咗賺取學費，喺一間飯店兼職送外賣，呢日佢要送飯盒去到一個工場，點知工場老闆卻嫌三嫌四，更要求鈴妹下跪道歉，跟住佢仲食住上，向阿妹又攬又錫，呢個時候其他工人嚟到，不過佢哋唔係出手拯救鈴妹，而係加入戰團向鈴妹圍攻！自此工場成日都叫鈴妹送外賣，順便享受其青春肉體，醫肚之餘同時滿足埋慾望。

借意勾引

DAHLIA推出嘅《脫光上床謝罪》，講述美乃雀又靚女又好身材，但係老公真係唔識貨，成日都掛住工作而冷落嬌妻，搞到雀妹每晚都芳心寂寞，惟有上網購物嚟放鬆心情。有一日，當速遞員送貨上門嘅時候，佢就心生一計，借啲意話貨品受損而向速遞員投訴，對方無奈道歉，但係雀妹繼續咬住唔放，更要求對方剝衫謝罪，繼而玩弄對方身上各個敏感點，再拉上床激戰，呢次阿妹奸計得逞，成功解決高漲嘅慾火。

簡評

近年好多人都習慣網購同叫外賣，而日本人嘅生活，對於叫外賣同提供速遞服務就更加普遍，所以日本AV界有唔少以速遞員為主題嘅作品。喺3部作品中，本仙最鍾意成海美雨主演嘅《送貨員偷食人妻上床》，一來美雨美艷迷人又夠姣，扮演好色人妻真係入型入格，二來劇情除咗有人妻勾引速遞員，仲有老公睇到老婆同其他男人上床，然後神奇地回復性能力，，令人睇得開心又過癮。