Kate England美俄混血　親民取「性」

美國四仔界有唔少人氣混血脫星，而要數近年當中人氣最強嘅，必定非Kate England莫屬，佢唔單止作品銷量極佳，更被四仔迷評為最親民嘅脫星，難怪咁受歡迎。

棄醫從演

喺美國賓夕凡尼亞州一個小鎮出生及長大嘅Kate England，係美俄混血兒，五官標致，外形迷人，讀高中時唔單止係校花，仲係一個品學兼優嘅高材生，更係校刊編輯委員會成員，亦係排球校隊隊員，可謂動靜皆宜。高中畢業後，佢去到佛羅里達大學修讀放射學學士學位，為咗賺取學費，於是喺一間俱樂部兼職做跳舞女郎。不過Kate England相當自律，除咗工作之外，私底下冇跟任何異性接觸，原因係當時佢嘅夢想，係成為一位放射科醫生。

大學畢業後，佢順利達成夢想，只係每周工作65至70小時，不但令佢覺得枯燥，同時感到好大壓力，結果佢決定辭職。後來經朋友介紹，開始從事成人網絡直播工作，憑住出眾嘅外形，好快就被脫星事務所睇中，2014年便投身四仔界，並為著名四仔片廠Reality Kings演出處女作。

獻出第一次

Kate England表示，當時只係抱住玩樂嘅心態演出，卻估唔到作品居然獲得極大嘅回響，更吸引另一間著名四仔片廠Evil Angel嘅注意，搵佢拍攝多部四仔，包括《Anal Lessons #3》、《Anal Newbies #1》、《Asshole Auditions ##1》等均獲得極佳嘅銷量。有趣嘅係，呢幾套作品都係以後門為題材，Kate England坦言係第一次嘗試呢種玩法，令佢十分難忘。

憑住佢呢種大無畏嘅精神，為佢換嚟事業上嘅大突破，喺2016年嘅Spank Bank頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」，令人氣飆升。不過佢唔似其他人氣脫星咁，平日出街着得密密實實加副太陽眼鏡，怕被四仔迷發現佢嘅行蹤，反而以超性感造型示人，仲經常露底派福利添。有粉絲問佢唔擔心被癡漢騷擾，佢坦言一啲都唔擔心，因為佢識得自衞術咁話。正因為佢咁「親民」嘅態度，不但令佢人氣再攀升，更喺2017年嘅Spank Bank頒獎禮奪得「最多才多藝癡女脫星」、「最誘人美腿脫星」、「最具挑逗脫星」及「年度美臀脫星」等4個獎項，從此奠定四仔天后地位。

Profile

出生地：美國賓夕凡尼亞州

身高：165cm

三圍：34C-26-37

Kate England真係好識得氹粉絲開心，經常上載走光照同大家分享，仲話如果下次喺街上見到佢，可以同佢打招呼，果然係最親民嘅脫星呀！