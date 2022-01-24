陶大宇出賀年歌殺入樂壇！隨時問鼎「我最喜愛的男歌手」

憑翻唱《倒轉地球》而爆紅的陶大宇，乘勢推出由3首賀年歌串燒而成的賀年歌《紅陶大宇喜迎春》，正式宣布進軍樂壇！MV近日出爐，見走入錄音室的他，戴住耳機表情多多，又單眼又伸脷相當可愛。雖然MV中，未見他再表演其招牌「水撥手勢」，但其別具一格的獨特唱腔，依然喜感十足，完全感受到新年的歡樂氣氛。

農曆新年將至，他強勢推出全新賀年串燒歌曲，被指夠人氣問鼎今年「我最喜愛的男歌手」的他表示：「相信現今樂壇百花齊放，一定會畀到我一個發揮嘅領域。」不少網民形容他的歌聲為「被撒旦吻過的聲音」，他笑指：「慶幸能以呢個『絕世歌聲』，倒轉樂壇，開闢新天地。」

陶大宇是出名的孝順仔，珍惜家人及關愛朋友，更曾說過世界上最不能等的事就是孝順，寧願放棄農曆年於內地掘金的黃金機會，也要趕回港跟家人度歲，共享天倫。他自小盡得媽咪的廚藝真傳，隨時可炮製出不少佳餚美食，適逢農曆新年將至，他覺得一家人食團年飯時，會品嘗到最好的味道。問到大宇新年願望，他說：「希望香港人喺呢個抗疫嘅年頭，同親朋好友聽我首過年串燒歌，我都希望首歌可以繼續帶娛樂性畀大眾，延續到呢這份喜氣洋洋嘅氣氛，同大家一同歡度新春。」