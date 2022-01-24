好過AirPods Pro？新降噪耳機Beats Fit Pro開箱

Apple副線耳機品牌Beats於一個多月前在外國發售新型號Fit Pro，甫推出已在科技評測網站滾存不俗口碑。這款耳機今日終於在香港正式發售，小記率先取得實物開箱，並跟同具主動消噪功能(ANC)的AirPods Pro進行比較。

Beats Fit Pro的包裝相當簡約，正方形外盒，內裏是耳機連充電盒、3對柔軟矽膠耳塞、1條Type-C充電線及說明書一疊。當中耳機擁有Beats以往產品的高顏值，耳翼式設計線條利落，機面印有「b」字商標，並跟充電盒一樣塗有霧面塗層，整體簡約而不失型格。

佩戴感方面，雖然單邊耳機比AirPods Pro大，但重量只多0.2g，即5.6g左右，入耳同樣輕盈，同時內部設有減壓通風孔，長戴亦沒有侷促感覺。另外，它的耳翼可在佩戴時卡入耳廓，因此比AirPods Pro更為穩固，實測戴着跑步也沒有鬆掉，予人更高的安全感！針對戶外使用，它不但符合IPX4 抗汗防濺水要求，機面的「b」字還是一個實體按鍵，可透過不同點擊次數來控制音樂、聽電話或改變聆聽模式，手指較濕或戴着手套都能靈活操作。

Beats Fit Pro配備Apple H1晶片，很多AirPods家族的功能都移植了過來，例如打開充電盒即與iPhone配對；除下耳機自動暫停音樂；提供「耳塞貼合度測試」；對應iCloud裝置自動切換；支援免提聲控「喂Siri」等等。它亦支援空間音訊，且配備動態頭部追蹤功能，試聽Apple Music杜比全景聲音樂如《記憶棉》，頭部轉動時MC張天賦的歌聲會隨之調整方向，恍如現場聽歌般立體。

音色方面，此耳機配備特製的9.5mm雙元件傳感器，在頻率曲線上具有優秀的動態範圍，同時耳塞的通風機制可減低彈性振膜帶來的高音失真，呈現純淨音色。以Collar的《Call My Name》測試，中高音清晰溫潤，低音則具有Beats耳機傳統的飽滿與彈性特質，整體層次感比AirPods Pro更高。另外，它同樣具有主動消噪功能 ，在馬路旁完全聽不到雜聲，只不過AirPods Pro啟動消噪後如進入密室，這點它就沒有這麼誇張。

最後是使用時間，每邊耳機可聽6小時，關閉ANC或通透模式再多1小時，比AirPods Pro長氣，而充電盒則額外提供18小時電量，並支援Fast Fuel快充，充電5分鐘可播放1小時。惟留意充電盒並非MagSafe，而且較為大個。總括來說，Beats Fit Pro擁有AirPods Pro大部分功能，但就平多二百多元，穩固度、低音表現俱較好，而且有更多顏色選擇，缺點是降噪能力與便攜性不及對方，若覺得不是問題絕對值得入手。

同場加映︰靚聲C-Pop歌單

今個農曆新年，Apple Music獻上全新「空間音訊專區：C-Pop」歌單，內有100首由Apple Music音樂編輯精選的C-Pop 華語新作與經典，全部以空間音訊重新混音，為樂迷帶來前所未有、環迴縈繞的音樂體驗，歌曲包括MC 張天賦《記憶棉》、陳蕾 《沙門》、黃妍《輕盈》等等，一眾廣東歌歌迷不容錯過！