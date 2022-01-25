【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿三

辛丑年辛丑月戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開市、移居

忌：祭祀、買地、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：自己不付出卻期望得到愛，愛神將離你而去。

金牛座：處事有條不紊，進度理想，身邊人刮目相看。

雙子座：忙個不停，但只要有信心，可克服大小問題。

巨蟹座：有點偏財運，把握投資機會，易獲理想回報。

獅子座：發生一件令你不快的事，朋友的開解幫到你。

處女座：投資要做好風險評估，中長線項目較適合你。

天秤座：財運一般，收支易失衡，需要節約日常開支。

天蠍座：腦筋靈活，能舉一反三，多用淺黃色有着數。

人馬座：情緒不穩，與人溝通欠缺耐性，易反面收場。

山羊座：精神欠佳，不宜跟人談大事，橙黃色助開運。

水瓶座：渾身正能量，不妨為親友分憂，可帶來好運。

雙魚座：貴人在身邊出現，遇上逆境也能安然度過。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）猴 多阻滯

鼠：心態積極，可對事業發展起到推動作用。

牛：桃花運強，單身者有望遇上合眼緣異性。

虎：情緒平穩，做事細心有耐性，處變不驚。

兔：生活如意，遠離煩惱，人際關係有改善。

龍：人緣極佳，遇到問題也能獲身邊人幫助。

蛇：工作變數多，易自亂陣腳，需保持冷靜。

馬：體會到家庭溫暖，是時候回饋你的家人。

羊：今天適合聯誼會友，可為你帶來小確幸。

猴：是日沖煞，付出得不到認可，信心受挫。

雞：毋須焦躁，中午後運氣轉好，有驚無險。

狗：求知欲強，多跟長輩交流，得着不會少。

豬：偏財旺，可試試手氣，但要見好就收。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年虎、兔、龍運程

虎：

今年犯本命年太歲，運程容易反覆不順利，再加上有「劍鋒」、「伏屍」的影響，從事金屬、利器等行業的朋友，要非常小心，容易被利器所傷。虎命人今年也不要揸快車，否則易招血光。得到「文昌」吉星照射，今年最適合進修、學習，考試也較容易成功。

兔：

今年運勢非常強勁，有「天乙」及「太陽」的照耀，容易得到貴人扶持，尤其是工作上接觸的是男性上司或客人，特別有利。加上「咸池」及「桃花」星的出現，自己的氣場特別容易得到別人的關注及欣賞，如果從事人際、娛樂或喜慶等相關工種，必須好好把握今年的優勢，將自己打扮得出眾一點，就能吸引更多機會。凶星「晦氣」的破壞力不大，只需略為留意與人相處的談吐語氣，否則容易有無心之失的情況，被人誤會無禮，影響發展。

龍：

沒有吉星的照耀，所以未有太多的優勢與好處出現，運勢只可以用平穩來形容。凶星有「月煞」，意味着容易被女性傷害或連累，如果工作上的上司是以客人或女性為主，就要非常小心談吐舉止，盡量避免得失，否則後患無窮。在情緒上會有較大的憂愁，很多時容易感觸落淚，建議多做一些令自己開心舒服的事情，令自己開懷一點。