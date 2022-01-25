張景淳冇得留低！呂慧儀嫁雞隨雞　告別熊家真閉翳

之前盛傳《愛．回家》的「龔燁」張景淳將被逐出「家」門，原來「龔太」呂慧儀亦受牽連，雙雙被「飛」！劇情交代「龔燁」被派往海外公幹，「熊若水」則要離開「熊」家，獨守空幃，相信網民期待的「小龔龔」不會在《愛》劇出現。

收視長期高企的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》不時大搞新意思，之前有指「龔燁」張景淳因經常遲到被高層訓話，之後會被踢出此劇，劇中老婆「熊若水」呂慧儀日前被問到此事時，故意拉開話題，更找來「阿爸」劉丹做擋箭牌，指傳聞愈傳愈誇張，並借「熊家」力撐「老公」：「新年新氣象，乜都會好！阿爸教得好好，熊家無論裏裏外外都好聽話，連女婿都教到好聽話！」

不過，空穴來風，未必無因，張景淳的確會被「放逐」，之後的劇情將講述他被派往「估你唔島」公幹，所謂嫁雞隨雞，嫁狗隨狗， 老婆呂慧儀亦傳會逐出《愛．回家》！張景淳之前指自己會「暫別」，但實質是否有「歸期」仍是未知之數。本報昨日向監製林建祥問到呂慧儀會否同被放逐？他表示：「唔係，佢只係會離開熊家啫！佢嫁咗畀龔燁，做咗龔家嘅人，咁梗係要住喺佢哋屋企啦！（兩公婆分開，咁咪生唔到BB囉？）唔會住！」並透露之後劇情會落在熊家、大四喜、Rebecca、Peter與孖姐、朱凌凌及熊心如等角色身上。據知，之後農曆新年播出的集數將有3家大團圓，除了熊家及龍家外，還有另外一家，觀眾真的要拭目以待。

「小龔龔」有排未出世

對於「二妹」呂慧儀要離開熊家，「大家姐」滕麗名昨日（24日）受訪時表示：「吓，佢有走到咩？佢成日都返嚟食飯㗎喎！外嫁女最鍾意食阿爸煮嘅嘢，我都唔喺熊家住啦，咪成日返屋企黐飯食，好嘅女就好似仔一樣。同埋二妹嫁咗出去，咪好似潑咗出去嘅『水』咁，啲『水』都會返嚟！（咁你個仔金城安幾時返嚟食飯？）得閒就會捉佢返嚟㗎喇！」而呂慧儀昨日受訪時表示：「係呀！我嫁咗去龔家喇，但我都係熊家嘅女嚟！」對於本以為他們很快會生「小龔龔」，她笑說：「梗係未咁快啦！我哋仲有好多前奏，依家只係小別勝新婚。（等龔燁返嚟先造人？）梗係啦！」

巴士站應援點打卡

另外，「龔燁」張景淳前日（23日）41歲生日，獲大批粉絲支持，斥資10萬元買下巴士站燈箱及尖東一幢大廈的外牆屏幕做生日應援，並以「相信愛您定能飛」為主題，將以其名義捐錢到救助流浪貓狗的機構。張景淳親身到廣告前「打卡」，並發文感激一眾粉絲的愛意，同劇的「大小姐」林淑敏及「細龍生」鄭世豪等都有留言，至於「龔太」呂慧儀當然都有畀Like！