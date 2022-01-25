《女人香》30周年紀念　 阿爾柏仙奴整盲自己換取影帝寶座？

荷里活男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）向來出名好演技，不過最令人意外的是他從影以來只獲過一次奧斯卡小金人，當年他憑《女人香》（Scent of a Woman）一片勇奪過奧斯卡金像獎最佳男主角寶座。適逢今年是《女》上映30周年紀念，阿爾憑什麼招數出奇制勝成功擊敗大熱門《豪情蓋天》（Unforgiven）的奇連伊士活（Clint Eastwood）捧走奧斯卡小金人呢？

阿爾在片中飾演一名失明的退伍軍人上教Frank Slade，他為了演活失明人士的角色而下了不少苦功！為了揣摩角色，他拍攝前除了去盲人學校「攞料」之外，亦在生活上「整盲」自己，強逼自己看東西時雙眼沒有聚焦。此外，就算拍攝期間他亦繼續保持狀態如用枴杖行路以及與人交談時沒有望住對方。而影片最多人談論就是他與女主角Gabrielle Anwar在餐廳跳Tango（探戈舞）那場戲，雖然短短幾分鐘，但兩人下了不少苦功。除了上堂學習跳Tango之外，他們亦花了兩周星期綵排。而整幕戲共花了3日拍攝完成。 最終阿爾成功憑住片中的精彩演出而勇奪奧斯卡以及金球獎最佳男主角。

【得獎瘀事】

阿爾曾在訪問中自爆當年他在上屆影后茱迪科士打（Jodie Foster）接過獎座之後發生了一段小插曲！在頒獎禮過後他拎住小金人搭升降機準備離開會場，怎料升降機內站滿人，而他的小金人個「光頭」意外篤親前面一名知名女星背部！當她轉身時，阿爾即時解釋是他的奧斯卡小金人而並非他「手多多」。最後搞到升降機內的人士大笑！