戴耀明化身「進擊的巨人」　化妝時間歷來最長

藝人戴耀明為剛於myTV Gold上架的日本連載人氣漫畫《進擊的巨人》宣傳，擅長「扮嘢」的他，化身成超大型巨人「進擊的耀明」，更「戴」上化妝師為他即席畫上的口罩，走進街頭融入生活。戴耀明接受東網訪問時，坦言當日一共有3個化妝師，用了2個小時為他化妝，他謂：「呢套《進擊的巨人》我都有睇過，化呢個妝係我喺TVB咁耐以嚟化得最耐嘅一個。」

說到他於現時熱播劇《青春不要臉》中飾演訓練班李Sir甚為出色，有別於以往的他，他不諱言初時監製找他時，他以為是要做一個不正經、反派的阿Sir：「點知唔係！佢話要我演一個同年輕學生有笑有淚、有血有汗嘅導師，我都好奇怪，之前因為公司搵我做嘅都係色迷迷望住女主角、打劫阿婆嘅衰角色，總之冇好嘢，但今次我覺得監製、編審都好大勇氣，佢哋話人哋睇咗我廿幾年都係之前嘅戴耀明，今次梗係要做不一樣嘅戴耀明啦！拍前我哋都試咗好多次，試講嘢嘅Tone，一舉手一投足都要似阿Sir，拍攝嗰2、3個月自己都要盡量斯文啲。」

他又指網上有不少網民都留言「估你唔到」，出街時都有人叫他做李Sir！戴耀明表示與一班後生仔拍得很開心，回想廿多年前自己讀訓練班時，他又表揚劇中飾演訓練班同學的後生演員：「佢哋可能對白唔多，好多時都係群戲，但冇佢哋又拍唔成訓練班嘅戲份。大家都拍得好Enjoy，一股傻氣，就好似以前我哋讀訓練班時咁，一股熱血。」