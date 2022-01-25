素顏閨房照流出　傳李佳芯秘戀蟲草大王逾一年

視后李佳芯（Ali）去年11月被發現同有「蟲草大王」美譽的陳恩德（Mark）酒店密會兩小時，之後佢又上對方名下七人車離開，即傳緋聞，惟當時Ali強調二人「一直只有生意上嘅合作來往」，點知今日（25日）再有消息指原來二人其實秘戀逾一年，更有多張聲稱係二人「拍拖」時嘅男友視角靚相流出！

消息指，Ali前年年尾尚未同前男友陳炳銓分手，但明知Mark對佢有意仍已展開曖昧關係，三角關係更維持咗一段時間。後來Ali公開同陳炳銓分手，前年12月聖誕節，Ali亦現身Mark於九龍塘畢架山豪宅內嘅草地花園甜蜜合照，Mark更準備咗人造雪景氹Ali，繼而Selfie，而Ali社交網亦喺兩個月後見到同一衣着及Background嘅落雪相。

一直到去年中，Ali以女友身份向Mark提出投資佢拍攝微電影，並向Mark索取約35萬元贊助費。網上更流出一批Mark以「男友視角」拍攝Ali嘅靚相，Ali素顏上陣笑意盈盈食燒鵝髀，Mark又花盡心思設計「心」字圖案，並搵人鑲嵌一個鑽石心口針送畀Ali做訂情禮物。Ali生日時又訂製粉藍色花花蛋糕，並派專人送到電視城，送畀工作中度過生日嘅女友。