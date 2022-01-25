電影片頭「火炬女神」　原來真有其人！

唔少荷里活巨片由電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）製作，包括早前戲院關閉前熱爆、由Tom Holland主演嘅超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），片頭必定現身嘅「火炬女神」呢個經典商標。唔講唔知，原來當年嘅「火炬女神」係根據真人來繪製！

1919年，Jack Cohn與Harry Cohn兩兄弟聯同Joe Brandt成立哥倫比亞影業嘅前身Cohn-Brandt-Cohn Film Sales Corporation，1924年兩兄弟買埋公司剩下股份，改名為「哥倫比亞影業」，並以一名身披長袍、手持盾牌嘅女戰士為公司商標。1928年，以已故女星Evelyn Venable為藍本，將女戰士改為現時熟悉嘅「火炬女神」。多年隨住科技進步，「火炬女神」由靜止圖像改成動態版，1992年藝術家Michael J. Deas構思新版「火炬女神」，換成今時今日嘅面貌。

而呢位「火炬女神」真身唔係專業模特兒或女星，原來係曾為新奧爾良報章《The Times-Picayune》擔任平面設計師嘅Jenny Joseph，當時28歲嘅佢抽咗中午休息時間客串來幫手。拍攝花咗4小時順利完成，獲攝影師Kathy Anderson大讚係一位完美嘅模特兒。

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