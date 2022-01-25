Uncle Ray驚傳中風　契仔及時送醫救一命

縱橫香港廣播界逾70年的Uncle Ray（郭利民）驚傳中風，幸契仔Andy及時發現，急送醫院救回一命！據消息指，現年97歲的Uncle Ray（郭利民），退休後因疫情關係，近日多留家中，本月13日契仔Andy到他家中，準備好晚餐想叫醒食飯時，發覺Uncle Ray坐在床邊表示自己吞唔到藥，契仔Andy即刻致電召白車，經診症後，醫生指他缺血性中風，沒有爆血管，幸好急救及時，經醫治後Uncle Ray已康復，並於上星期一（17日）出院返家休養。

Uncle Ray於2021年5月底時正式榮休，為致謝他對廣播及流行音樂的貢獻，逾12位實力派歌手包括蘇永康、陳潔靈、葉振棠、露雲娜、杜麗莎及倫永亮等，早前於紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」，以經典金曲向他致敬。當時他更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄，成為紅館最年長開紅館騷的演藝人。

據專科醫生稱，急性中風病人必須爭分奪秒求診，把握關鍵時刻趕於四個半小時內靜脈注射溶血劑。缺血性中風患者如適時求診及用藥時間得宜，趕及靜脈注射溶血劑，可減低殘障風險近三成，更有機會完全康復。