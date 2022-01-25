山本耀司2022秋冬時裝展　搵銀髮演員做Model

山本耀司作為日本時裝的開山鼻祖，早年他與川久保玲屹立日本時裝界，但隨着愈來愈多的日式潮牌崛起，大家對他的討論熱度減退。近幾年他少有亮眼話題作品推出，導致大家覺得他不復輝煌。不過近日的2022秋冬時裝展，他終於帶回有個人特色的作品，向世人證明他寶刀未老！這次山本耀司邀請幾位50嵗至60嵗年齡階段的大叔演員走上了Catwalk，演繹其個人時裝設計心境。當中包括了日本人氣電視劇《孤獨的美食家》中的「五郎先生」松重豐和各位優秀演員如仲村亨、加藤雅也、伊原剛志等。

時裝騷是以18世紀男裝為靈感，具有古典氣息。整體服飾一貫是山本耀司的特色－黑，大部分寬鬆剪裁服飾散發出頹廢與不羈的感覺。使用了夾克和大衣的背心和褲子3件套款式作為大部分衣服的搭配主調，還有一些疊穿褲子的搭配方式，充滿了層次感。特別是黑 x 沙色長外套上，印有以超現實主義著名的波蘭畫家Zdzisław Beksiński的畫作。另外，幾位中年男演員作為Model的妝容沒有刻意遮蓋皺紋，頭髮呈現銀白與黑色相間，但眼神充滿了堅定。這可能就是山本耀司想要透過這場騷告訴大家，他也是這樣的心態吧！