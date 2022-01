內地影后周迅前夫高聖遠近日有傳戀上越南索女企業家阮圖妮(Tuni),二人親密合照曝光,惟女方極速出手否認拍拖,更強調高聖遠大佢24年,唔會發展父女戀,不過緋聞依然傳遍全亞洲,搞到今日(25日)當事人高聖遠終於都忍唔住發聲,喺社交網轉發其經理人公司不滿今次傳緋聞嘅Post,開到聲要求高聖遠唔好再同女士單獨合照:「以後不要單獨再跟女生拍照,不然很難解釋。還會引起誤會。不太好喔……」而高聖遠就留言認衰仔,高調否認撻着索企業家:「Yeah we’re just friends,but I have no idea why this became news in the first place🧐(我哋只係朋友,我都唔知單緋聞係點樣嚟…)」