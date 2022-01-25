精緻甜點　讓味蕾添點甜

無論吃得多飽，甜品總有第二個胃容納。在拚命工作的同時，偶然需要一點甜來提神。坊間近日新出不同種類的甜點，無論是吐司、刨冰、班戟又或是時令水果蛋糕，都能讓大家開懷大嚼，忘欲煩惱和補充能量。

泰國名店

惹味的泰國菜在香港很受歡迎，當地有很多名店來港，近日泰國甜品名店After You Dessert Cafe在銅鑼灣開設首間海外分店，帶來一系列的美食。最吸引首推店內的刨冰和蜜糖吐司系列，外脆內軟的吐司有原味、鹹蛋黃、抹茶、朱古力等口味，厚厚的麵包抹上自家品牌蜜糖，再配雪糕，美味有口感。巨型的刨冰有杧果糯米飯、泰式奶茶、士多啤梨芝士蛋糕等選擇，造型精緻，絕對是打卡之選。另外還有無花果布甸蛋糕、特濃朱古力布朗尼和士多啤梨金寶等甜品，配上泰式飲料或本地分店特別引入澳洲品牌拼配咖啡豆沖泡的咖啡系列，歎足一個下午。

日式鬆餅大福

日本的甜品以精緻細膩見稱，而且選擇多元化。剛於中環開設分店的日本京都昭和喫茶店Sonia Coffee，特別推出多款全新的甜點，當中包括分店限定的雜莓、栗子和朱古力布朗尼3款新口味鬆餅，以及忌廉焦糖咖啡布丁和昭和下午茶甜品套餐 。另外，店方和網店Justformochi 合作，推出新店期間限定的日式爆餡大福，有栗焙福大福、士多啤梨芝士蛋糕大福、好「柚」料大福及黑白良芝麻大福 等16款口味，標榜大福皮無油少糖無添加，每日新鮮製作，大家可以慢慢揀。

時令鮮果

過時過節買個蛋糕慶祝，除了漂亮還要好吃，以幻覺蛋糕打出名堂的Dear Harley Bakery，由1月24日至6月23日在尖沙咀設立期間限定店，店內會推出多款時令水果製作的皇牌鮮果蛋糕，包括選用韓國士多啤梨製作的Red Forest、摩洛哥巨型藍莓打造的Blueberry Forest、塔斯馬尼亞車厘子 製作的Black Forest ，以及菲律賓香蕉及杧果製作的Banoffee Forest 和Mango Forest等，於期間限定店選購，有買3送1優惠。同時間，烘焙師會每星期在店內擺放一個幻覺蛋糕，歡迎客人尋找，若然發現蛋糕蹤迹再上傳至指定社交平台限時動態，每件蛋糕即可減免HK$18，大家不妨考考自己的眼力。