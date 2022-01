無綫劇集《鐵拳英雄》正在熱播,身為主角之一的唐詩詠連日來出席宣傳活動,劇中嘅佢打到飛起,身手相當靈活!親身谷劇之餘,唐詩詠都好識運用社交平台宣傳,今日(25日)佢就上載兩張晒腿相,坐在窗台上,背面的陽光灑落佢身上,猶如女神光一樣,網友都大讚Pretty girl!而唐詩詠就大拋金句話:「Keep your face to the sun and you will never see the shadows(保持面向陽光,你將不會見到陰暗)」。詩詠引用呢句嘢就勁喇,係來自美國知名的聾盲作家、演說家Helen Keller。唐詩詠果然識揀!

另一邊廂,就輪到近排多新聞嘅高海寧(高Ling),有傳佢約滿後想向內地發展,與無綫雙方就續約問題仍然拉鋸中,雖然高Ling為續約一事好頭痕,不過佢仍然掛心網友,今日(25日)佢又派福利,早前佢穿上貼身運動裝行沙灘,不過只得背面照,好多網友跪求正面,高Ling即刻做嘢,上載正面靚相,大晒玲瓏浮凸曲線!