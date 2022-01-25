被踢爆用A貨炫富　宋智雅憔悴道歉：我覺得好後悔

韓國24歲網紅宋智雅最近憑Netflix節目《單身即地獄》上位，頻頻獲邀拍節目及廣告，不過她卻被網友踢爆經常炫富的她所穿的名牌其實是A貨，質疑她根本不是富二代，而是事務所故意為她打造富千金的形象，其後她承認用A貨，並為此道歉，但未能平息網民的怒火。

她昨晚在個人頻道上載道歉影片，宣布暫停活動，素顏上陣的她不時垂低頭，顯得十分憔悴，她說：「我承認最近關於使用假貨的爭議，這完全是我的錯，作為經營頻道的人，每一個行動都應該要慎重和小心，我卻破壞了品牌的價值和令支持我的人失望。」

她又解釋用假貨的原因：「最初是因為漂亮而購買，之後漸漸沉迷上，令我無法打起精神，現在我覺得好後悔，回想起過去的自己，我覺得好心寒。」她指因為自己的過錯而令粉絲和家人受到傷害，但希望大家不要再攻擊她的家人，又指已將頻道上的影片轉為非公開，會停工反省，為自己所做的事負責，而她亦已將社交網的照片全部刪除，只留下日前上載的道歉信。

此外，所屬事務所老闆之一兼女星姜藝媛早前曾與宋智雅亮相節目，前日她被發現將社交網內與宋智雅的合照全部刪除，與對方劃清界線，而今日她更將帳號轉為非公開。