東冲有料到：TEST ＆ GO Thailand Pass回來了

方便世界各地旅客入境泰國的TEST & GO Thailand Pass計劃於上年年底被煞停，不過今年2月起又再重新啟動！

雖然變種病毒Omicron對全球帶來了另一波的威脅，就連香港的確診數字也未受控制，但根據很多醫護人員及自己親眼所見，就算真的確診了Omicron，症狀還是輕微，甚至很快便痊愈，所以經過多番衡量，泰國政府還是重啟了TEST & GO Thailand Pass的方案。

之前此方案僅容許60多個國家或地區申請，重啟後則擴至展全球所有國家及地區均可以使用這種方式入境，當中包括之前被忽略了的澳門。

旅客只需預訂了酒店，入境前接種了兩劑新冠疫苗及有相關檢測證明，並購買了旅行保險，就可輕鬆地入境泰國。不過重點是，旅程的第一及第五天入住的必須是隔離或SHA++的酒店，屆時會有醫護人員為你提供認真的檢測，結果是陰性的話，便能在泰國自由活動，非常體貼方便。

當然，有人質疑泰國這個措施是「自尋死路」，但根據之前的TEST & GO Thailand Pass計劃成果來看，並沒有令當地增加了確診或死亡數字，卻令經濟有所好轉。而以生活在泰國的我為例，每天都會出外採訪並接觸不同的人，亦會天天到Cafe飲咖啡，至今依然健在及沒有確診……其他泰國人亦依然如常生活，四處到訪不同食肆用餐打卡。

不過，正所謂各處鄉村各處例，香港跟泰國無論是地理及人口比例都有所不同，所以兩者不能在防疫上相提並論，說香港嚴謹或泰國寬鬆。只能說2月過後，有需要的朋友可前來泰國處理公事或家事甚至度假休息。亦希望香港朋友可以守得雲開見月明，5月過後就如印度神童所言情況會轉好。期望真的會好轉過來！

胡慧冲