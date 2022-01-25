泳兒潛入MK做賣碟妹　為Fans製造驚喜

英皇歌手泳兒（Vincy）昨日（24日）推出大碟《Dark Light Of The Soul》（《花開溝渠、葉落冰川》），她親身走進旺角鬧市6間實體唱片店，答謝歌迷及唱片店的支持。由於疫情關係，未能舉行實體簽名會，Vincy便進行這個「快閃簽名會」，以游擊戰術為歌迷製造驚喜，她說：「好有Busking嘅感覺，希望疫情快啲過去，喺不久嘅將來真係有一個正式嘅簽名會，當然亦都希望有演唱會。已經簽咗嘅朋友都唔緊要，你可以買多隻，到時我再簽畀你哋。」

相隔9年再推出大碟，再加上疫情關係，Vincy坦言已很久沒有到過旺角，感覺好開心，親手賣出自己的唱片，感覺十分良好。而簽碟期間，Vincy遇上不少買碟的樂迷，差不多每個樂迷都買2至3張，其中一位女士更豪氣地買了一箱，令她十分難忘，她說：「有一位女士買咗一箱碟，好開心呀！簽名時個感覺好治愈，亦都好多謝佢。佢話係幫一啲舊fans買，我都好希望見吓啲舊fans，都好掛住你哋，希望遲啲有啲聚會可以見面。」她表示有兩位小歌迷由爸爸帶着到店內買碟，並送了一幅他們親手畫的畫給Vincy：「畫入面全部都係我呢3年嚟暗黑風嘅造型，真係好窩心。」Vincy多謝歌迷之餘，亦不遺餘力地sell碟，笑言大碟較難開，自爆已開爛2隻，搞笑地說：「所以大家可以買一隻聽、一隻收藏，絕對係好抵嘅，哈哈！」