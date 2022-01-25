死口唔認秘戀「蟲草大王」！李佳芯落閘永冇發展可能

視后李佳芯（Ali）被爆與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀超過一年，對此Ali發聲明否認戀情，強調與Mark只是工作上的合作關係：「本人於2020年約8月中由同事介紹認識陳先生，因陳生計劃跟不同藝人合作發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。第一次跟他及其員工見面是其位於其銅鑼灣的工作室，而經過幾次會談後因未能達到共識而沒有繼續洽談。」

她又詳細列出每次與Mark的見面內容，指全部都是圍繞工作，絕無私交：「其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，惟當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。不久之後陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。期間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。」又再澄清去年11月被拍得「酒店密會」其實只是在酒店餐廳商討合作：「直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年10月於酒店中菜廳商討電影細節。」

她表示在「酒店密會」消息爆出後，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面，並指：「本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」