劉穎鏇演「黃蓉」受爭議　當年3千人報名參選墟冚

無綫新劇《青春不要臉》收視不俗，更引起網民集體回憶，昨晚（24日）劇集部分內容向已故藝人翁美玲及鄧麗君致敬，劇情講述由劉穎鏇（Tiffany）飾演的姜之雁當選港姐亞軍後，吼準「理想黃蓉試鏡」機會爭做女主角，除了Tiffany古裝造型受爭議，翁美玲的閃現亦掀起熱議，有網民以落淚Emoji作悼念，討論區亦有不少相關截屏：「真黃蓉出現了！」、「可惜不在了。」

此外，不少網民疑惑當年黃蓉一角是否真的公開招募，亦有人質疑為何郭靖是林嘉華而非黃日華。其實翻查資料，當年開拍《射鵰英雄傳》前確曾為女主角黃蓉一角作公開招募，名為「理想黃蓉形象」選舉，當年負責協助試鏡的「郭靖」亦確是林嘉華。該個選舉活動共吸引了約3,000人報名參賽，而爭奪黃蓉的最後四強，除了翁美玲外，還有黎燕珊、呂靜紅及已故藝人司馬燕，最終由當年23歲的翁美玲勝出比賽，而她飾演的「俏黃蓉」亦成為經典。

另外，昨晚劇情提到到丁子朗與戴祖儀得悉偶像鄧麗君會到電視台錄音後，齊齊前往朝聖，在鄧麗君經典金曲《月亮代表我的心》襯托下，配上二人的粉紅互動，畫面唯美浪漫。監製林肯事後回應，劇中浪漫場口其實是刻意經營，希望觀眾追劇時能感受年青人追夢有多熱血的同時，也感受到來自青春的特有浪漫感，並預告之後會有不少激烈場面。戴祖儀早前在社交網上載與丁子朗排練「手指舞」的片段，並獲網民大讚甜到漏，充滿初戀感覺。