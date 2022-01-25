本日日本：冬日必去！細數日本3大冰雪美景

說起日本的冬季，腦海立即浮現一幕幕浪漫的冰雪景色。尤其踏入2月，雪量更多溫度更低，打造出很多冬季獨有風景。其中橫跨青森縣、岩手縣及秋田縣的十和田八幡平國立公園，內裏的奧入瀨溪流即日至3月6日正舉行冰瀑Tour，讓旅客見識溪流結冰後形成的冰瀑及冰柱！意猶未盡的話，還有埼玉縣的蘆久保冰柱及山形縣的藏王樹冰祭，讓大家感受大自然的鬼斧神工！

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導遊帶隊 夜賞冰瀑

由十和田湖流至燒山、長約14公里的奧入瀨溪流，沿途共有大大小小14個瀑布及清流小溪，水流方向縱橫交錯，美不勝收。每逢冬季溪流都會因嚴寒結冰，並呈現出像時間停止般、充滿動感的壯觀冰瀑及冰柱！而奧入瀨溪流冰瀑Tour按不同出發時間及觀光景點設有不同路線選擇，其中於十和田湖為起點的冰瀑Night Tour，便可在專業導遊陪同下，乘搭巴士欣賞當中5個冰瀑及冰柱景觀，特別之處係行程會有燈光車一同前往，為訪客照亮相關景點，只見冰雪在燈光照射下令畫面更夢幻，而且燈光車更會按不同主題帶來不同色效，色彩變化令人讚嘆。成人收費每位¥3,000（約HK$204），有興趣的朋友可留意官網。

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人造冰柱 覆蓋山坡

冬季到埼玉縣的秩父旅遊，可以欣賞到由冰柱創造的奇妙世界，區內有三大冰柱景點，其中於1月上旬至2月下旬登場的蘆久保冰柱是較就腳之選，由西武秩父線蘆久保站步行10分鐘即達。話說當地居民會於蘆久保兵之澤地區斜坡灑水，在嚴寒天氣下逐形成了高 30 米、闊 200 米的巨型冰柱景點，整個山坡被高矮不一的冰柱覆蓋，相當富層次感。這裏的冰柱除了可以用手觸摸，並可以登上鑑賞通道的頂端，用難得的俯視角度去欣賞箇中美態。而即日至2月23日期間的周六、日及假期的晚上更會有亮燈活動，為冰柱打上多種顏色的光芒，讓你有如進入幻想中的世界。入場費（日場）¥400（約HK$27）、（夜場）¥500（約HK$34）。

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造型獨特 樹冰奇觀

宮城縣與山形縣交界處的藏王連峰，是日本罕見的賞樹冰人氣景點。話說當地雪原上聳立着眾多大白時冷杉，嚴冬時停留在樹上的雨水和雪不斷增加，令它變成巨大樹冰，由於形狀千奇百怪，故有「冰雪怪獸」之稱，並成為世界聞名的冬日景點。即日至2月28日的指定日子當地會舉行藏王樹冰祭，焦點為晚間的亮燈活動，並提供兩種觀賞方式，一是乘搭「藏王纜車」上下山飽覽，想近距離觀賞的話則可乘坐暖氣雪車參加「樹冰幻想迴廊之旅」。此外於2月5日會舉行「1,000人松明滑走」，由1,000人手持LED燈在雪道滑行，組成美麗的光線軌迹。隨後更會舉行「冬之HANABI」花火大會，場面熱鬧。費用¥3,000起（約HK$204）。