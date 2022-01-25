青春不要臉︱戴祖儀每日一咀丁子朗　讚好咀又香

藝人丁子朗（丁丁）余德丞、戴祖儀及游嘉欣等，今日（25日）現身電視城，出席劇集《青春不要臉》宣傳。一班演員齊齊穿上校服，領取「藝訓班畢業證書」，又大談觀眾對他們演出的反應，祖儀表示：「大家覺得我塊面大過個蛋糕，會努力減肥。」她又自爆日前再次跌倒受傷，似乎黑運未過！

丁丁則主動提到自己與祖儀戲中的咀戲及sweet爆拍拖場面、又指雙方粉絲都先後在社交網留言「放開個男/女仔」，他更預告激情戲「陸續有嚟」。祖儀則表示拍攝期間幾乎「每日一咀」，所以都數不清究竟有多少場吻戲，但大讚丁丁說：「佢好咀，而且係香嘅。」

問到拍攝時會否感到尷尬？祖儀說：「起初都會嘅，因為以前嗰啲咀戲都係蜻蜓點水啫，但依家睇番當時嘅演出，又會覺得好sweet。」問到丁丁是否「咀出真感情」，他爽快說：「拍嘅時候真係有。」祖儀補充：「佢咁高質，不過唔輪到我，事關吳若希已經Mark實，話丁丁20年後要娶佢個女！」丁丁聞言笑說：「我都叫吳若希做未來外母，佢真係好好，煲湯又煮飯畀我食。（咁你未來老婆仔呢。）每次見到佢都會攬攬抽吓水咁、希望20年之後佢仲記得子朗哥哥啦。」