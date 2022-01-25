周勵淇講明唔再爆疫期間佗B：依家有會抑鬱！

藝人林家棟和周勵淇擔任港台多媒體節目《新時代奮鬥者》藝訓班導師，今日（25日）出席記者會，因為第5波疫情嚴峻，記招採用zoom舉行。活動上身為校長的倪秉郎送4份法寶給導師們，分別掃把、大間尺、摺櫈及雞毛掃，寓意給學員去蕪存菁，助他們在演藝圈發光發熱。

周勵淇透露現年1歲多的兒子，學校要求用Zoom上課，令她好頭痕，因兒子未用過手機，不想他太快接觸電子產品，故寧願不上，自己也是首次用Zoom開記招，笑言：「遲啲會唔會用Zoom拍戲？」問到待兒子長大點，會否讓兒子參加選秀或培藝訓班？她說：「有廣告搵佢拍我都推咗，18歲前媽咪有監護權，要保護佢，唔畀佢出鏡，18歲前會阻止，如果佢真係想再考慮。」但覺得兒子有遺傳她表演欲，可能疫情下留在家時間多，學了她的古靈精怪。她佗兒子時正值是疫情爆發，揚言不想再試多次：「今年一定唔會再生，睇吓出年，我驚依家有會抑鬱。」

家棟自謙只是客席導師，將入行多年心得壓縮分享給學員，他最重視學員操守，介意工作時用手機，今日回想起自己30年前面戲試情景。家棟透露會在學員中揀角，看有否可造之材。問到對金像獎可有信心？他說：「唔敢講，今年有10幾套好勁秋嘅戲，觀眾鍾意就得，唔會問自己有冇機會，知嗰個係神。」