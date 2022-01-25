Q：我今年六十幾歲，房事上依然有強烈慾望，但相信和很多男性一樣都已開始產生難控制軟硬的煩惱了。我有朋友也遇到同樣情況，他介紹我吃一種西藥，說只要吃了一個周期就令海綿體變硬，更可以長遠鞏固性能力，那就能解決易軟的問題了，這類藥物可信嗎？謝謝解答。

陸先生

A：性功能障礙容易隨着個人衰老和各種身體退化而來，若男性不注意均衡飲食和缺乏運動，更會使到動脈血管管徑變窄，彈性變差，動脈呈硬化狀態，令血流變慢和進入陰莖海綿體的血量減少，導致性行為時很快軟掉或無法勃起。在正常情況下，當動脈的血流入海綿體，血液量增加，靜脈即會適時關閉，把已充血的海綿體鎖起，陰莖自然地變粗、變長、變硬。若發生靜脈閉鎖不全，隨動脈注入海綿體的血液很快又隨靜脈回流身體循環，造成了勃起困難。

西藥助性的基本原理，是協助有勃起困難及持久勃起障礙的男士於受到性刺激時，藉藥力加強身體內細胞訊息傳導，使海綿體的平滑肌肉細胞放鬆及得以充血，暫時地解決上述的充血問題。

必須釐清，西藥類的助性藥不是回春藥，兩者不可混淆。當服用了西藥類的助性藥，其藥效能促使陰莖在某段時間內充分勃起，協助男性達成美滿性生活。然而，助性藥的藥力是有限的，並非長遠持續的，在某次性行為完結後，體內的藥力便會消褪，待男性下次有需要時才再服用。換言之，助性藥是單次服用、單次發揮藥效的。

由此看來，朋友的說法是不正確的，或許是他有所誤解或被誤導了，西藥類的助性藥是不必連續的整個周期去服用，所謂使海綿體變硬的說法也是含糊不清的。遇上性功能障礙的煩惱，男性當向西醫求診，仔細檢查和了解患者的身體狀況，包括男性出現性功能障礙的原因、整體身體健康情況、有沒有慢性病或隱疾等等，才處方適當藥物和藥量。建議閣下找西醫詳細查詢，安排進行全面的男科身體檢查，充分了解個人健康狀況，再由醫生處方助性藥。

李偉儀