爆乳陪瞓營　有情有性

相信唔少人都參加過宿營，成班人一齊玩真係幾開心！喺日本AV界亦有好多以宿營集訓為題材嘅作品，講述一班男女齊齊瞓，有啲會喺被竇鬼祟激戰，亦會有一班人嚟個大混戰，玩得相當盡興！

虎入羊群

喺瀧山Polyester出品嘅《汁化粧4之唯一女生》中，榮川乃亞參加一個集訓營，雖然佢係當中唯一一個女仔，但係絕對唔會畀其他男仔蝦，皆因佢本身係色慾之女，今次猶如虎入羊群，畀機會佢逐一向男仔埋手，從對方身上榨取快感！而班男仔知道乃亞咁玩得，亦唔同佢客氣，唔單止叫阿妹換上不同服裝扮Model影相，仲一齊飲酒作樂，最後更加嚟個「多人運動」，享受完全無拘束嘅大混戰！

3P激戰

喺Premium推出嘅《免許合宿NTR》入面，星奈愛同兩位好姊妹去宿營，仲各自帶埋男朋友一齊去，點知愛妹嘅男友因為要開工而臨時甩底，搞到佢悶悶不樂。兩位好姊妹嘅男友見愛妹形單隻影冇話開解佢，反而露出狼相背住女友對愛妹伸出祿山之爪，怕事嘅愛妹惟有啞忍，就算被霸王硬下弓亦只好接受。不過愛妹好快就由忍受變成享受，更加樂於同兩隻色狼大玩3P激戰，一次過對唔住兩位好姊妹同男朋友。

挑起慾火

DEEP'S推出嘅《爆乳女前輩之競泳水着合宿特訓》，講述四眼怕醜仔正太參加運動訓練營，估唔到呢個訓練營只係得佢同辻井穗乃果、花宮亞夢兩位巨乳妹參加。佢哋先嚟游水訓練，而正太見到兩位巨乳妹游水已經硬晒軚，一上水更現晒形，兩女見到唔單止冇尷尬，反而挑起晒慾火，立即捉住正太玩3P！自此之後，正太無論係去健身室定浴室，都會被兩女捉住激戰，搞到正太都唔知今次係為咗訓練運動能力，定係性能力喇！

簡評

記得以前參加學校舉行嘅宿營，成班同學仔又玩又食，仲可以傾偈傾通宵，真係好開心！家陣一把年紀都好少可以重溫番呢種感覺，好彩今日為大家介紹嘅「合宿系列」可以幫到手！喺3部作品中，本仙最鍾意榮川乃亞主演嘅《汁化粧4之唯一女生》，因為乃亞係惡魔系女優，演出夠姣又夠主動，勾引男仔嘅手法相當好睇，而且仲有連場大混戰上演，令人睇得暢快又過癮。