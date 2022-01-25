Mary Rock人氣俄妹　愈戰愈勇

俄羅斯索女艷名遠播，而喺裸模界及四仔界都經常見到佢哋嘅身影，當中更有唔少極具人氣，不過講到近年人氣爆燈嘅俄妹，就有呢位從網絡界紅到脫界嘅Mary Rock。

艷舞吸睛

近年愈嚟愈多成人網絡直播女郎踩入脫界吸金，好似嚟自俄羅斯莫斯科嘅Mary Rock就係其中之一，佢更憑住精湛嘅舞藝，而成為不但係超高人氣嘅直播女郎。原來佢本身係舞蹈員兼舞蹈教師，曾參與過唔少MV演出，自細習舞嘅佢，精通現代舞及芭蕾舞，後來為咗生計，於是憑住迷人嘅外形及超強嘅舞藝，展開成人網絡直播嘅工作。

露肉度愈嚟愈高嘅艷舞，唔單止令佢嘅人氣不斷攀升，更吸引到四仔星探嘅注意，結果喺2017年投身四仔界，同年12月為成人網站DDF演出處女作《The Magic Touch》。雖然呢套係自娛主題嘅作品，但憑住佢喺直播界嘅人氣，因而獲得極佳嘅銷量，同時加強廠方對佢嘅信心，跟住落嚟搵佢演出多套四仔，結果同樣獲得好成績。

吸金力強

Mary Rock嘅四仔事業發展相當順利，片酬更係直線上升，更被美國四仔片廠Sapphic Erotica睇中邀請拍片。而呢間廠專門製作女同作品，咁阿妹點解會揀同對方合作呢？佢解釋話除咗片酬吸引外，其實佢一直唔介意演出女同題材作品，而且可以透過呢個機會去美國發展，絕對係夢寐以求。事實上，雙方喺呢個合作上可謂雙贏，事關作品不但銷情理想，Mary Rock更成功打開美國四仔市場，更吸納唔少女粉絲。

之後，佢又受到著名四仔片廠Reality Kings嘅邀請，先後演出《Slutty Mary》、《Can't Resist Mary》，更擔正做女主角，呢次合作更成為佢事業嘅轉捩點，事關Mary Rock雖然人氣高，但始終未能躋身一線位置，而憑住呢幾部作品，2020年喺AVN及XBIZ四仔頒獎禮獲得「最佳外國脫星」及「最佳新進脫星」獎項，成為炙手可熱嘅一線脫星，最近佢更做四仔導演，吸金力真係超強！

Profile

出生地：俄羅斯莫斯科

身高：168cm

三圍：34B-25-36

Mary Rock為咗回饋粉絲嘅支持，經常喺社交網上載極盡香艷嘅照片，又會將新作品嘅精華片段分享畀大家欣賞，真係睇到人欲罷不能！