施匡翹唔識寫大字　羨慕謝高晉筆筆有力天分高

歌手施匡翹（Zaina）跟師兄謝高晉一齊用毛筆字寫揮春迎新歲，雖然高晉太耐冇寫毛筆字，但都寫得有板有眼，Zaina表示要向師兄學習：「佢好有天分，但唔可以畀佢咁驕傲，我畀78分佢，8字好意頭，仲有22分去進步，我畀自己10分，真係唔叻。」高晉笑指Zaina有進步：「今年起碼知佢寫緊乜。」

新年是Zaina最鍾意的節日，因為可以一家人熱鬧聚首一堂，嫲嫲會準備盆菜，她自己都會準備一些素食，她說：「我唔會大吃大喝，但開心時會食多啲。」她表示屋企冇乜新年習俗，她本身又冇習慣買紅噹噹內衣褲，她笑說：「不過年廿八會洗邋遢，媽咪會話執屋清潔，整到乾乾淨淨，以前細個𢭃利是梗係開心，更期待拆利是，可以去買自己鍾意嘅嘢。」今年她會嘗試創作，稍後會有新歌推出，也想在拍劇、電影方面作出挑戰。

高晉笑言新年最開心是可以𢭃利是，他笑說：「以前小朋友每次見到人講好多恭喜說話，希望𢭃封大啲利是，聽屋企人講將啲利是收埋喺枕頭底，我到依家都有咁做，通常正月十五先會拆利是。」新年後他要拍戲，所以要keep住身形，不敢暴食，他說：「我好鍾意食年糕，但食得多真係會肥，所以唔可以食咁多。」談到新年習慣，他表示年廿八屋企人會用碌油葉沖涼，年初一會着新底褲，雖然他不迷信，但新年會去求籤，也會去車公廟轉運。過去2年因疫情影響，都慣用視像同親友拜年，他坦言新一年希望疫情盡快完結，大家可以唔戴口罩相見，也寄望自己在事業上有多方面發展。

場地：中藝灣仔旗艦店