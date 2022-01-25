不斷尋求突破！林凱恩成功轉型變輕熟女

林凱恩由《愛回家》的鄰家女孩漸漸銳變成輕熟女生，近期連拍多劇不斷尋求突破，放低乖乖女形象，她說：「自己都覺得冇咁細路女。」

受無綫力棒的2015年港姐林凱恩（Iris）憑住處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「譚育英」成功入屋，「Bonnie」成為觀眾身邊的鄰家女孩。入行6年的她由青澀小女孩銳變為輕熟女生，角色上磨鍊亦愈來愈多，由大學生演到《換命真相》的富二代，近期在《隱形戰隊》中更突破扮演染上不良嗜好的角色，她說：「Bonnie有好多係我嘅性格，其他角色好似賦予我挑戰機會，好似《換》康仲琪可以扮大人，比較女仔啲，撇開咗乖乖女嘅感覺。開工初時都要慢慢適應，搵到個重心。」

經過數年處境劇的密集式訓練，她亦步入轉型期拍攝正劇階段，尋求角色上的新突破，林凱恩說：「一直乜嘢戲路都想挑戰，但要時間去磨練，自己都覺得有少少成長咗、沉穩咗，冇咁細路女，心態上開始覺得人哋個女、大學生嘅角色做唔到。」思想亦催成熟的她說：「依家會諗多啲，唔係淨係諗打扮靚唔靚，點Keep Fit愈嚟愈瘦，自己想行舒服嘅路線，希望由自己開始感染到人開心，唔使刻意去營造。」

台慶頒獎禮剛過去，成長了的她對獎項反而看得沒有那麼重，她說：「早年聽到自己有提名，係傻咗咁喺度喊，開心到喊咗幾日。依家係著重自己有冇進步，出街啲觀眾好似隔離屋個女咁叫我Bonnie，贏咗呢啲已經好開心。」

場地：Pier 1929