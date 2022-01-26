【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿四

辛丑年辛丑月己卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、拜師、開業

忌：開池、修井、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：易迷失方向或魯莽行事，不宜作重大決策。

金牛座：愛情運強，有伴侶者可通過約會促進感情。

雙子座：攜眷出席熟人聚會，雙方關係會變得更親密。

巨蟹座：財運不錯，對身邊人疏爽一點，可提升人氣。

獅子座：身心疲憊，需要來一次調整，以免積勞成疾。

處女座：神經有點緊張，是時候放鬆自己，別想太多。

天秤座：生活空間被瑣事佔據了，清空煩惱刻不容緩！

天蠍座：別坐等伯樂來找你，該主動展示自己的優點。

人馬座：大腦易短路，外出要小心，多管閒事易惹禍。

山羊座：小事別管太多，宜把注意力放到重要事情上。

水瓶座：工作表現獲好評，宜再接再厲，升職有希望。

雙魚座：有意投資的話，要多徵詢意見，別妄下決定。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）雞 脾氣差

鼠：狀態欠佳，做事多錯漏，小心飯碗不保。

牛：蘇州過後無艇搭，不要錯失眼前的機會。

虎：食得是福，享用一個豐富午餐有益身心。

兔：工作勤快，有力在職場競爭中脫穎而出。

龍：心思不在工作上，貪圖享樂心態較嚴重。

蛇：自信心強，遇到甚麼變故都能快速適應。

馬：人氣稍遜，信心受挫，易被人利用欺騙。

羊：正財運佳，善用人脈資本，收穫不會少。

猴：桃花旺，已婚者能達到心有靈犀的境界。

雞：是日沖煞，疑神疑鬼，易為小事發脾氣。

狗：社交運非常好，可憑有禮態度拓展人脈。

豬：眉精眼企，行動力強，謀事無往而不利。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大年初一宜忌

本年的2月1日是大年初一，也是春節的開端；送舊迎新，祝各位讀者虎年事事暢旺，人生更上一層樓！由於是一年之始，人們相信年初一當日一言一行也會影響來年運勢，想在年初一討個好意頭，不妨參考以下傳統禮俗宜忌：

‧宜穿鮮色衣服拜年，不妨多穿紅、紫、金等，寓意鴻運當頭、富貴吉祥

‧宜行大運，年初一首次出門應向該年有利方位走一圈，以吸取好運，虎年年初一有利方向為西南方（貴神）、東南方（財神）以及正南方（喜門）

‧宜吃素，農曆年初一的第一餐吃素，福報比起全年吃素更佳

×忌掃地、向屋外潑水或倒垃圾，有倒財之象，趕走屋內財氣

×忌說不吉利說話或發脾氣，避免說病、鬼、死、窮等字眼，以免帶來霉運

×忌打破碗碟器皿，如不慎打破，要說「落地開花，富貴榮華」等吉利說話

×忌使用刀、剪刀、斧頭等鋒利物品，以免有凶及破之意，影響家宅平安

×忌午睡，年初一是一年之始，本應精神爽利，睡午覺有慵懶之意，影響來年運勢

×忌直呼全名催促別人起床，亦不宜於睡床上向別人拜年，以免影響健康運

至於坊間流傳年初一不宜洗頭，其實與古人的一把長髮有關。由於古時沒有風筒等設備，一把長髮弄濕後難以風乾，年初一披頭散髮的樣子才被視為不吉利。今時今日，洗髮後可用風筒吹乾，所以年初一不能洗頭的習俗已變得沒大關係。