恨演知性角色︱李靖筠視桂綸鎂為偶像：好想行佢條路

英皇歌手李靖筠最近拍完電影《白晝如焚》，與鄧麗欣及台灣型男劉以豪等人合作，直言很佩服角色難度高的鄧麗欣，又謂與前輩合作沒特別感壓力：「將緊張用喺角色度，始終係新警察，唔知點處理啲Case，擺咗落去都幾啱數。」她又大呻今次沒有感情戲，笑言都想與劉以豪有感情戲：「台灣型男我OK，佢比我想像中活潑同超級貪玩，好可愛，佢令氣氛好好。」

而她去年拍的其他電影今年會輪流上映，坦言過往幾套電影都是演些倔強、衝動或文青角色，笑言之後想演知性角色：「可能我偶像係桂綸鎂，好想行佢條路，同埋開始年紀大，覺得青春活潑用唔到好耐，當然有得用青春就用埋先。」她亦坦言其實不抗拒拍攝任何類型的電影或角色：「依家始終仲係好新，有好多嘢未Explore，仲有好多嘢想演。」至於音樂方面，她表示現時開行Turbo寫新歌，又笑言Deadline是最好的靈感：「坐喺度夾硬迫自己寫歌，通常Deadline迫到埋身就係我最好嘅靈感，一定死到有。」

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