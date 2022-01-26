大碟封套歌曲含納粹信息？約翰連儂被爆崇拜希特拉

英國殿堂級搖滾樂隊披頭四（The Beatles）1967年推出的大碟《Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band》是他們最重要的大碟之一，歌曲受歡迎之外，就連大碟封面設計亦令樂迷留下深刻印象。四位成員將自己心目中的英雄放在封套上，而封套設計師爆料指原本約翰想將自己偶像納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）放在封面，但最終為免惹起爭議而放棄！查實披頭四以往都被外界懷疑透過音樂來宣揚納粹主義的訊息！

曾為《Sgt Pepper》任唱片封套設計師的Jann Haworth早前就大爆當年製作封面的鮮為人知故事，她說：「披頭四所揀的『英雄』唔足夠，所以我同另一設計師選其他名人入內。」而她更爆約翰原來想將希特拉放在「英雄之列」。她說：「放希特拉落封套上真係一個愚蠢嘅決定，所以必然要放棄。」而「有圖有真相」，她更公開未曝光過的拍攝花絮照，照片清楚見到一早整定希特拉的紙牌在拍攝時放在一旁沒有用到。

有披頭四的專家翻查資料指約翰連儂求學時期已當正希特拉為偶像！他大學時曾在利物浦讀過藝術學校，在其中一幅畫作中他將自己畫成希特拉般企在一個陽台上，並舉起單手以納粹式手勢向人民打招呼，而台下的民眾高歡：「約翰萬歲！」

他不但在畫作中當正自己的希特拉，就連現實生活中他亦以「希特拉上身」向Fans打招呼！1960年，披頭四到德國、澳洲等地開騷。期間約翰和隊友保羅麥卡尼（Paul McCartney）都不約而同在陽台上做出納粹手勢向歌迷打招呼。其中約翰更將手指放在人中上扮希特拉的招牌鬚子。而他後期亦在歌曲《Nobody Told Me》中「憑歌寄意」提及納粹黨，而保羅麥卡尼當年寫的經典金曲《Hey Jude》，亦被批評歌曲背後有種族歧視問題！原來「Jude」一詞是冒犯猶太人的字眼，因為在希特拉年代，德語「Juden Raus」意指「Jews Out（猶太滾蛋）」，所以《Hey Jude》一出即令猶太人反感。

除了約翰和保羅之外，隊友佐治夏里遜（George Harrison）亦被踢爆是希特拉Fans。他除了在家中掛有希特拉的照片之外，他亦有收藏納粹黨黨旗。