東方日報C1：李佳芯被爆與蟲草大王暗交1年　疑腳踏兩船急割席

視后李佳芯去年被爆與「蟲草大王」陳恩德拍拖，事後他們否認戀情，但近日有指2人暗交1年，網上更流出多張合照，力證李佳芯曾到男方豪宅睇人造雪，其中「男友視角」照片，女方更甜笑食燒鵝髀，又試過收鑽石心口針，關係密切。不過李佳芯昨日繼續拒認愛，陳恩德無奈表示：「佢好似鐵咁硬！」

李佳芯（Ali）去年11月被爆跟「蟲草大王」陳恩德（Mark）於酒店密會兩小時，之後更坐對方的七人車離開，惟當時女方強調「只有生意上的合作來往」否認戀情。不過昨有消息指2人秘戀逾1年，更有多張合照及聲稱是他們拍拖時的「男友視角」照片流出！

誠意交「心」

消息指，2020年年底Ali未跟陳炳銓分手，明知Mark對她有意思，仍發展曖昧關係，三角關係更維持了一段時間。前年12月聖誕節，Ali現身Mark位於九龍塘筆架山豪宅內的草地花園甜蜜合照，相中看到人造飄雪，十分浪漫。兩個月後，她於社交網上載同一衣着、同一背景的獨照。

直至去年年中，有指Ali向Mark提出投資她拍攝的微電影，並索取約35萬元贊助費，網上亦流出一批被指是Mark以「男友視角」拍攝Ali的照片，女方笑意盈盈食燒鵝髀，樣子冧爆！Mark為氹女方，不惜用了Ali撰寫的散文集《心之所往》書上的「心」字圖案，特別找人鑲嵌一個鑽石心口針送給女方，並於Ali生日時訂製「心」字蛋糕慶祝，關係親密！

Mark昨日受訪時堅稱與Ali是好朋友，不想回應感情事，不過承認曾送「心」形鑽石心口針：「想支持佢。」對於「蜜」食燒鵝髀，他表示只是跟好朋友食飯。問到有否發展機會？現時單身的他表示：「佢係好女仔，都想有（發展），但真係唔想講咁多，總之要保護Ali。（點解合照流出？）我都了解中。」

而Ali發聲明強烈否認戀情，並以「陳生」稱呼Mark，指2020年8月中認識對方後，一直都是因工作才見面，絕無私交，當中的寵物計劃、慈善演唱都傾不成，大家見面的地點都是公開地方：「本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。」不過就未有提及現身Mark豪宅花園。她又指直到2021年10月，因微電影計劃再跟對方聯絡，到酒店中菜廳商討細節。自從「酒店密會」消息爆出後，為免再惹誤會，已沒有跟對方見面：「本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」

Mark：佢似鐵咁硬

對於Ali撇清關係，Mark無奈表示：「佢性格係咁㗎啦，好似鐵咁硬！可能佢係演藝人，有好多包袱，我就冇囉！（好朋友關係會改變？）我唔會，唔知佢喇。（你哋幾耐冇見？）舊年爆咗緋聞之後都少咗聯絡。」

另外，Mark旗下公司今日於尖沙咀舉行活動，Ali是嘉賓之一，但昨日發通告時卻「消失」，Mark對此表示：「本來已經同TVB傾好，Ali係會嚟，但因為TVB一啲唔合理嘅要求，我話唔使佢嚟。（乜嘢唔合理嘅要求？）記者會先講啦。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：