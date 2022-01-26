辦年貨提案！方便仲要有卡打

真係話咁快就過農曆新年，要辨年貨就只剩下這幾天，想快速辦好年貨，集中去一個地方會較佳，而不少商場更推出特別優惠，又可以順道在新年裝置前打卡，也算是彌補一下無得行年宵的遺憾啦！

【P助與粉紅兔兔最Cute】

可愛永遠有市場！日本人氣角色「P助與粉紅兔兔」走入了元朗YOHO MALL，由即日至1月31日進行「Kanahei’s small animals新春國際美食及精品市集」，在YOHO MALL I 及II中庭舉辦室內大型年宵市集，雲集逾40個年宵攤檔，售賣多款新春應節食品，包括賀年禮盒、珍貴海味、各款美酒及賀年花卉擺設等。此外，場內還有粉絲必到的Kanahei’s small animals期間限定店，搜羅了多款P助與粉紅兔兔的全新獨家限量精品及食品，真係掃貨掃到手軟！

另外，愛打卡的你一定要去埋場內三個萌爆的P助與粉紅兔兔打卡位，以及限定店內逾3米高的粉紅鳥居，靚爆社交網絡。

【全集中熱點夠方便】

對於繁忙的香港人來說，有甚麼比一站式的購物點更吸引？由即日至2月15日，奧海城二期舉辦「新春百味市集」及「新春賀年花市」，位於二期主題中庭的「新春百味市集」搜羅了來自世界各地的特製醬料、美食及年貨，當中不乏世界知名及本地品牌，如月售百萬粒魚肉燒賣的參拾士多、本地製造合泰海產天然無添加干貝櫻花蝦醬、林村蜂蜜王本地正宗蜂蜜產品、Asterroaster Coffee精品咖啡、Eat it Wild金沙鹹蛋曲奇及腐乳曲奇、過江龍的阿宗麵線、老天祿鴨舌、韓國入口的韓國正宗蟹膏醬等，同時亦有素食人士可選的醬料，超多選擇。位於2期地下活動大堂的「新春賀年花市」，就有來自新界知名花場定時直送的賀年蘭花、年桔及桃花，花開富貴。

【許願購物一Take過】

不少人會專誠前往林村的許願樹「拋寶牒」，其實許願不止在大埔，事關中環街市與太平人壽（香港）聯合帶來的「福虎迎新 太平有象」活動，就有一株5.5米高的「太平許願樹」，不但可以「拋寶牒」（疫情關係，暫未開始），上方更掛滿 450 個象徵喜氣洋溢的中式懷舊燈籠，一樣好氣氛。。

至於大家最關的辦年貨，由即日至1月31日，香港老字號涼果品牌么鳳於中環街市開設首間主題為「When Traditional Meets Fashion」的快閃店，聯乘多個本地中小企和手作品牌，以新舊交融概念推出一系列新春限定產品，如零食、雪糕、手工啤酒、家庭用品及服飾等，將涼果的懷舊味道融入潮流產品中，帶來非一般的「口立濕」體驗。

此外，還有集近30個人氣生活品牌的「福虎新春購物節」，以及聯同花奴 Lovely Greenhouse、本地花農舉辦的期間限定「百花齊放年花市場」。提提你，中環街市特意推出了「新春五重賞」，只需於場內消費滿指定金額，即可免費換領虎造型寶牒、精美利是封、現金券等禮品，超超超吸引。

【賀歲年花二重賞】

雖然旺角花墟會實施人流管制，但不少人還是會選擇到該處買年花，大家可到毗鄰的MOKO新世紀廣場賺埋商場推出的「賀歲年花二重賞」，由即日至1月31日憑收據或年花，可在商場換領HK$100賀歲購物贈券及2小時免費泊車，更可在場內憑消費換領HK$500賀歲購物贈券，一券在手可於場內近30間參與商戶以半價優惠購買一系列賀年食品！

商場L1及L4樓層設有日系「鳥語幸福」 5大打卡裝置，以日式如意結貫穿，包括充滿愛意的「幸福滿載涼亭」及「幸福搖搖板」、相互祝願的「鳥語幸福放送站」及掛滿吉祥祝福的「鳥語報喜區」，超浪漫超多祝福。