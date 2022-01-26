伊芬自爆19歲拍MV時被前度Marilyn Manson強姦

HBO劇集《西部世界》（Westworld）女星伊芬麗歌活特（Evan Rachel Wood）去年初自爆曾被歌手前男友「邪神」Marilyn Manson虐打及強姦。最終令他被唱片公司即時解約。而她近日再在紀錄片《Phoenix Rising》中詳述被Marilyn強姦的經過！

她表示年僅19歲的她於2007年與Marilyn拍攝《Heart-Shaped Glasses》MV時被他在鏡頭前強姦。她說：「我們要拍攝的內容，事前是沒有跟我商量過。我們曾經討論過一個模擬的性愛場景，但當真正拍攝時，他開始打真軍。」她表示當時MV的拍攝現場令人不安：「拍攝這MV是一次非常痛苦的經歷，我不知道如何為自己辯護，亦不知道如何拒絕，因為我從小被教導不要頂嘴，只需要堅持到底。那是他對我的第一次犯罪行為，我基本上在鏡頭前遭到強姦。」

此外，伊芬在紀錄片指Marilyn是納粹的粉絲，曾取笑她的猶太人血統，而他的房間內亦寫有「殺死所有猶太人」的字句。雖然Marilyn對舊愛在紀錄片的指控未有回應，但去年他被多名女子指控性侵或虐待之後，他亦已透過律師強烈否認所有指控。