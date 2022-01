迪士尼近年將多部經典動畫作品拍成真人版並大受歡迎,其中一部經典之作《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)亦即將拍成電影。並由今屆金球視后Rachel Zegler以及「神奇女俠」Gal Gadot合演。不過,《權力遊戲》(Game of Thrones)美國侏儒男星彼特丁拉基(Peter Dinklage)近日接受網台訪問時就爆粗批評迪士尼重拍《雪》的決定!

他批評《雪》個故事好落伍:「我唔想冒犯任何人,但當佢哋非常自豪地選拉丁女演員扮演白雪公主時,我就有啲驚訝。但你仍然講《雪姑七友》呢個故事,退後一步諗下你哋做緊乜。對我嚟講完全唔合理。你喺一方面進步,但你仍然講呢個好X落伍有關7個侏儒一齊住喺洞穴嘅故仔,老友,你搞乜X呀?」彼特鬧完迪士尼之後,迪士尼即回應:「為了避免強化原版動畫的刻板印象,我們對這7個角色採取了不同的方法,並一直在與侏儒社區成員進行咨詢,我們期待在經過漫長的開發期後,隨着電影進入製作階段,分享更多內容。