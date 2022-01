藝術家Banksy名作再現　經典塗鴉着上身

塗鴉藝術一向與時裝環環相扣,近年不少知名時裝品牌亦與塗鴉藝術家合作,而最新鮮滾熱辣的例子,就有法國街頭文化品牌Lucien Pellat-Finet與專門收集世界各地塗鴉的BRANDALISED合作的聯乘企劃。此番聯乘系列的設計主要圍繞英國街頭塗鴉藝術家Banksy,透過將其多幅代表作如《Girl With Balloon》及經常出現的老鼠塗鴉作品化成編織圖案,並印在一系列服飾上。構圖設計頗為簡潔,僅僅印出大師作品而已,沒有過多花巧的設計。

塗鴉大師自毀畫作

塗鴉大師Banksy最為人熟悉的事迹一定是在2018年蘇富比藝術拍賣會上「自毀畫作」,他將當時剛剛成功拍賣的作品《Girl With Balloon》放進碎紙機。100萬英鎊的作品最後只剩下上半部分的愛心,這個舉動引起全場驚訝。不過最後買家還是願意將這幅畫買下,Banksy還為畫作改了新名字《Love is in the Bin》。時隔3年後該作品再次拍賣,比原成交價格升了約18倍以1,850萬英鎊成交。

淡色配塗鴉畫作

不過今次推出的聯乘服飾,應該不會再像《Girl With Balloon》畫作般,無緣無故變成碎片。系列一共推出6款單品,包括兩款品牌主打的高級羊絨冷衫、一款開胸羊絨外套、一款連帽衫和兩款T-shirt。顏色方面也是淡色為主,以白、灰、淡藍色來搭配塗鴉畫作,每一款都備有男女尺碼,價格從5千港元至3萬港幣不等。此系列將於1月26日在Lucien Pellat-Finet店舖和官方網店發售,有興趣入手的要Mark實日期。