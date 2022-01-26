童星自甘墮落　「智多星」麥哥利「鬼眼仔」希利醉駕犯官非

荷里活盛產明星之外，亦出名盛產「墮落童星」！好多童星都難逃宿命，因為唔潔身自愛而犯官非，最終他們令形象崩壞事業從此玩完！

麥哥利高堅藏毒被捕

美國童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）憑90年代賣座合家歡電影《寶貝智多星》（Home Alone）走紅，只可惜隨着他長大後星運亦停滯不前，後來更不幸染上毒癮！2004年，他更因乘坐的汽車超速而被警方截停，並在其座駕內搜到大麻以及受監管的藥物而當場被捕。昔日人見人愛的童星成為癮君子，令不少影迷大為婉惜！

「鬼眼仔」希利祖奧士文藏毒醉駕

憑賣座恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）而走紅的童星希利祖奧士文（Haley Joel Osment）向來形象乖乖仔，但2006年18歲的他駕車時發生意外導致斷肋骨以及膊頭骨裂，期間接受酒精測試時超標之外，警員在車內亦發現藏有大麻。最終他因酒毒駕而被捕，令形象插水！最終他被判緩刑3年、接受60小時相關課程以及定期出席戒酒會。

《T2》小子愛德華費朗成階下囚

《未來戰士續集》（Terminator 2：Judgment Day）童星愛德華費朗（Edward Furlong），成名後未有潔身自愛，染上酒毒癮樣樣齊。而他更有多次犯官司的紀錄，2014年他因違反前女友申請的保護令被判緩刑3年，然而他接連傷及當時的女友而被捕，由於他在緩刑期間犯事而最終被判入獄6個月。

Joe Cramer染上毒癮做劫匪

加拿大男星Joe Cramer憑80年代賣座片《衝出地球》（Flight of the Navigator）走紅，成為當時得令的童星。只可惜「一剎那光輝唔代表永恆」，他在荷里活的星運不濟事業停滯不前。後來他更染上毒癮，屢次惹上官非！2007年他因藏毒而被捕，13年後他更因打劫銀行而被捕，令前途盡毀！

童年黑武士積萊特打阿媽

美國男星積萊特（Jake Lloyd）9歲時獲導演佐治魯卡斯（George Lucas）睇中在《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I – The Phantom Menace）飾演童年時代的黑武士。因而名成利就！只可惜他現實生活中因為在校內經常被同學欺凌以及被傳媒滋擾而被逼息影。2015年，他更因為襲擊母親而被捕，而母親沒有起訴兒子並向警方透露兒子患上精神分裂症，當時是因為沒有服藥而引致情緒激動。幾個月後，他又因為魯莽駕駛、無牌駕駛以及拒捕而再次被警方拘捕！

《E.T.》童星亨利湯馬士臨老衰醉駕

憑80年代賣座片《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）而走紅的美國男星亨利湯馬士（Henry Thomas）於2019年在美國俄勒岡州因醉駕被捕。據知有司機報警指有架車停泊在十字路口，警員到場後發現48歲的亨利於車內失去知覺，最後要警員叫醒他接受酒精測試並作出拘捕。