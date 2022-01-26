【簡潔生活學】環保行動迎虎年

下星期二就是大年初一，你是否已經把家居打掃得乾乾淨淨，又或是準備好賀年食品/禮品、封好利是呢？農曆新年是一家人慶祝及團聚的好日子，但在疫情轉壞下，今年仍未能出外吃團年飯，大家惟有繼續做好防疫措施。除此之外，為保護地球，也可以試試過一個綠色新年，相信你也可以做到。

大掃除

．用舊布清潔家居，尤其可用一些殘舊而不適合回收的衣服。

．選用環保清潔劑，可以自製一些清潔用品，倒如用水加醋，再加上檸檬，用來清潔家具。

．舊書或雜誌等可作轉贈或放回收桶。

．衣物可以放在陽光下消毒，減少用化學劑。

新年禮品

．出外購物自備購物袋

．不用花紙包裝

．以電子賀卡代替傳統紙製賀卡

．重用舊利是封

．利用手機程式發放利是，轉數快有這項功能。

．使用「迎新鈔」，即是雖舊仍簇新的鈔票。

食物

．家庭聚餐避免使用即棄餐具

．不叫過量食物

．減少廚餘，剩餘菜飯用保鮮盒保存好

．不能在外用膳，可利用Potluck形式在家團年，各自準備小菜，用膳後帶回自己器皿。

衣服

．盤點重複的衣物，清理不必要的。

．把從未穿過的衣服捐贈。

．過多的舊TEE用作家居服。

．過時或因身形轉變的衣服捐贈。

玩具

．小朋友玩具可以再檢查分類，不合適的可以捐贈。

．一起動手製作小玩意，利用家裏素材教導孩子做環保玩具。

．網上找適合的閱讀素材，作親子閱讀，經濟又環保。

．和其他小朋友周期性交換玩具，減少重復購買。

農曆新年是中國人的大節慶，一齊和家人朋友進行「綠色大掃除，環保迎新歲」。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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