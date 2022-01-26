大神吸塵機　潔淨迎新歲

俗語話「年廿八，洗邋遢。」臨近農曆年尾每家每戶都大掃除，以迎接虎年來臨！想清潔家居，一部好的吸塵機絕對事半功倍，網民稱為「大神」的英國品牌Dyson，揀啱時間推出新一代旗艦無線吸塵機V15 Detect系列，坐擁同廠最大吸力、智能雷射偵測技術及全新防纏結吸頭，全機密封HEPA過濾系統更能杜絕二次污染，將毛塵細菌吸走晒，過一個乾淨新年！

同廠最大吸力

Dyson去年推出了Micro 1.5kg、V12 Detect Slim等多款吸塵機，甫踏入2022年沒有停下腳步，新旗艦V15 Detect系列內置Hyperdymium摩打，每分鐘高達125,000轉，能產生同廠迄今為止最強的230AW吸力。透過智能演算法，摩打因應灰塵多寡而調節吸力，背後Root Cyclone氣旋集塵科技還能產生高速旋轉離心力，從空氣中甩出的灰塵髒污，達到深層清潔作用。

雖俗語有云眼不見為乾淨，但梳化底、床底等存在很多肉眼看不到的微塵碎屑。此吸塵機特設雷射灰塵偵測技術，將綠色雷射二極管與輕量軟絨毛滾筒吸頭結合，並與地面形成1.5°夾角及7.3mm距離，綠光一照隱藏的塵粒無所遁形。說到吸頭，不得不提全新的防纏結智能變速吸頭，以及防纏結螺旋吸頭，前者具有56個細小的聚碳酸酯梳齒，防止毛髮纏繞於刷毛；後者則將毛髮由下而上抽捲入集塵筒，特別適合清潔寵物毛髮。

實時反映污染

如同上代，此吸塵機備有Auto、Eco及Boost吸力模式。在自動模式下，當壓電式聲學感應器偵測到大量灰塵時，吸塵機會自動提升吸力。另外，吸頭的碳纖維刷毛吸起微粒後，感應器以每秒15,000次測量微粒體積與數量，細微的震動聲波會轉化成電子訊息，並反映在機頂LCD屏幕卡，用戶一看就知污塵類型、體積及數量，方便了解家居的致敏「元兇」。

V15 Detect尺寸250x 266x 1,086mm，重2.61kg，坦白講未算十分輕巧，但實測推拉靈活，並附有低處清潔轉接頭，毋須彎腰就能清潔梳化底的低處死角。顏色方面，備有金色Absolute Extra及銀色Total Clean兩個型號，較貴的前者內建升級HEPA後置濾網，能捕捉99.97%小至0.1µm的微粒，並排出潔淨空氣，吸完塵連空氣都Fresh啲！