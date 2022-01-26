青春本我出紀念冊︱炎明熹盡訴心底話

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛．舞者》參賽者的青春劇《青春本我》日前推出同名紀念冊，紀念冊內除了有大量靚靚劇照，還印製了專誠為劇集創作的歌曲的相關歌詞，當中最有心思的，是一眾演員的「心底話」，配以生活照、真學生Look及可愛到爆的童年照，內容既豐富又感人。一眾演員中，以炎明熹（Gigi）的心底話最為感人，外表看似酷爆的Gigi，原來內心世界感情非常豐富，她親筆寫下的千字文感受不但偶爾流露「少女心」及「活潑面」，當中更真實地流露了對整個拍攝團隊的不捨情感：「前陣子不斷拍的時候雖然十分疲倦，但有種說不出的心情。（是良好的、正面的）神神奇奇又百感交集。之前拍攝時會經常見到導演、拍檔及工作人員們，但是拍的東西開始愈來愈少，見他們的日子也開始逐漸減少，我便有種想念他們的感覺。（但可能他們不想見我，哈哈～）。」

Gigi更坦言追逐夢想的旅途，讓她終於明白了時間的重要性：「在我小時常常抱怨時間為甚麼會過得這麼慢，時間好像用不完一樣，但是長大以後卻發現時間在偷偷地溜走，完全不夠用，想跟它說：『拜託不要走！』我想我已經找到了原因：因我找到了自己的目標。相信如果大家都找到了自己生命中覺得有意義的事情，大家便會明白和有所共鳴，而我的時間都用來做我覺得有意義的事——追尋我的夢想。在這旅程中，時間就像怎麼也不夠用一樣。」

而文凱婷（Aeren）則於收到紀念冊後在社交網上載開箱片，順道分享拍攝時的趣事。Aeren自爆是陰差陽錯下為《青春本我》主題曲填詞：「有一日大家約埋圍讀劇本，完咗之後見到Rock（何晉樂）同埋Archie（冼靖峰）喺另一間房開會，跟住我八卦問吓經理人，原來佢哋係開緊寫歌Meeting，之後就叫埋我一齊開會，誤打誤撞咁就加入咗呢個幕後創作團隊！」Aeren又透露一班演員有討論過《青春本我》會否開拍續集的話題：「有人會諗係拍大學版，但我自己就想拍職場版。因為我中學同大學生活都係好接近嘅，好似冇乜好大差別。」更忽然語重心長謂：「但如果職場版就冇得叫《青春本我》，因為去到職場就冇咗本我，好Sad！」