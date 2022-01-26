張天賦傳搭上兩位人妻　公司勒令保持距離

歌手張天賦（MC）早前被指搭上兩位人妻Ash及Santis，先後拍得陪她們行超市。MC今日（26日）現身活動時，心情似乎不錯，他說：「心情一路都好好，冇乜太大影響，同埋最近開始學跳舞、琴、唱歌同做gym，好好增值自己。（擔心影響形象？）新聞嘅嘢實有，都唔係太負面啫，我都係同朋友一齊做正常嘅嘢。（傳介入人哋婚姻喎。）一張行超市嘅相又真係未至於咁大指控，之前交代過大家只係朋友，冇乜太多嘢要回應。（仲敢約人妻行超市？）我依然會同朋友做朋友會做嘅事，唔係啲咩事，係正常社交，（咁鍾意行超市？）多嘢買，唔知點講喎，咁都畀人影到。（異性朋友怕咗同你去街？）反而係我擔心佢哋驚，好彩啲朋友唔介意。(同兩位人妻朋友繼續保持聯絡？ ）咁又冇，公司話最好保持距離，但又未至於朋友都冇得做，保持距離啫！」

而王丹妮和羅考勇夫婦亦有現身活動，王丹妮談到因為主演電影《梅艷芳》人氣急升，本屆金像獎首輪投票被一致睇好兼呼聲高，她說：「多謝觀眾嘅支持，知道依家我都係感恩、感激同感謝，不過入圍、得獎嘅嘢都係隨心，最開心係憑呢套電影打開咗自己嘅演藝之路。（係咪特別想攞新人獎？因為一世人一次？）我真係冇諗咁多，隨心啦，所有嘢都係上天嘅安排。」羅考勇的表示無論如何都以太太為榮。

問到是否已落實第二部電影片，王丹妮坦言：「係有啲片約傾緊，睇緊劇本囉，不過嚟緊《梅艷芳》會變成5集電視劇，初二開始喺網上推出，呢個版本我未睇過，所以好期待，都會忙埋劇集宣傳先諗其他。」對於李佳芯缺席活動，王丹妮否認頂替對方：「一個月之前已經搵我！」