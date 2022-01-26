姚焯菲紅噹噹跳Hip Hop　自爆搵到人生「第一桶金」

人氣爆燈的《聲夢》學員姚焯菲（Chantel），早前與微辣藝人馬檇鏗 (Roberto)、葉佩男和葉思男為中銀香港「虎年潮拜Phone利是」拍攝賀年短片，一起跳唱Rap出Z世代態度。15歲的Chantel向來形象乖乖女，是可愛小公主，在賀年宣傳片中她就作新嘗試，多個造型令人眼前一亮，其中Hip Hop美少女造型，盡顯其獨特氣質，最為耀眼。

賀年宣傳片中Chantel看到她的偶像Roberto、佩男和思男在網上勁歌熱舞，Rap住虎年如何用手機拆利是，她便模仿3人的拜年動作，在家中密密練習。Chantel對今次拍攝工作感到興奮，自言最喜歡一身紅噹噹的Hip Hop Look，她說：「有機會大唱Rap及跳舞，對自己是一個突破，皆因粉絲大多數見到文靜的一面。」

她表示新年最喜歡𢭃利是，人生「第一桶金」就是多年儲下來的利是錢，Chantel的父母皆為會計師，故從小給Chantel灌輸理財概念，近日開設了戶口學習自主理財，她決定將今年收到的傳統利是都儲起，將來用作進修跳舞及演戲劇之用。她笑說：「農曆新年雖然有工作在身，少了機會去拜年，但手機可以收利是呢！」微辣3人首次與Chantel合作，感覺Chantel雖然是小妹妹，但工作態度好認真，他們說：「我們4人一齊要排Hip Hop跳舞，她學得好快，這是一個開心的合作。」佩男與思男透露農曆新年會返澳門度歲，在港工作期間認識不少工作人員，感受到香港的朋友好熱情和窩心。