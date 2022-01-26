彩川雛乃　破廉恥Body

日本寫真女優點解會同廉恥扯上關係呢？其實意思係佢哋嘅演出風格極具挑逗性，肢體動作挑起晒男人嘅原始本能，好似彩川雛乃就係其中之一，更被稱為「破廉恥Body」，依家就睇吓佢嘅Body有幾吸引！

天然E奶

正所謂人有相似，日本寫真界有唔少女優生得好似樣，十足兩姊妹咁，例如高橋凜就同一代寫真天后原幹惠相似，而且同樣擁有一對極品美巨乳，相當吸睛。至於引退冇耐嘅川崎彩，生得又高挑又可愛，亦有一位女優同佢差不多，就係今日同大家嘅見面彩川雛乃喇。

雖然阿妹生得細粒啲，身高只得5呎1吋，不過身材婀娜，有前有後腰又幼，肉地仲相當結實，多添幾分健美感覺，加埋胸前一對天然E奶，夠晒分量，就算拍埋高挑嘅川崎彩身邊亦唔會輸蝕。除咗身材吸引，雛乃嘅樣子相當嬌俏可愛，配埋佢把嗲到暈嘅聲線，男人點會唔冧吖！

綜藝公主

加入寫真界之前，雛乃係地下偶像團體DokiDoki☆Dream Campus嘅成員，由於唔係咁受歡迎，所以成立一年之後就解散，而阿妹表示喺入團嘅短短日子，係佢演藝事業其中一段黑歷史，以後都唔想再提喎。之後佢加入另一團體LINK STAR's，更擔任隊長一職，可惜好景不常，團體喺2017年宣告無限期停止活動，好彩雛乃當時已經發展寫真女優事業，唔使失業咁陰功。

提到拍寫真，佢喺演出上擅長以誘人胴體做出各種極具挑逗性嘅動作，被認為完全將羞恥心拋卻，因而就被稱為「破廉恥BODY」。近年佢仲踩入電視界，經常演出綜藝節目，而且表現活躍相當惹人喜愛，所以更有「次世代綜藝公主」之稱，唔知阿妹會唔會好似前輩中村靜香咁直情轉型做電視藝員呢？

彩川雛乃近期落力為佢寫真作品四圍做宣傳，從佢嘅社交網中就大家可以睇到相關活動嘅情況，亦可以睇到乃妹嘅性感自拍照，千祈唔好錯過喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-23-33