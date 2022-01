日本AV界一向不乏高質女優,只係講到邊個擁有名器嘅話,最有資格評價嘅相信只有佢,就係AV男神清水健。早排佢拍片論盡現役AV女優,更嚴選出幾位最強名器名單,唔知當中有冇你熟悉嘅心儀女神呢?

吸力特強

有「萬人斬」之稱嘅AV男神清水健,時不時都會品評一下AV女優,好似邊個口技最強、邊位玩體位最勁等,而早前佢就喺YouTube頻道上發表,最令佢難以自拔嘅AV女優名器,當中嘅名單共有7位,而且佢哋都係現役女優。

健哥仲解釋佢哋上榜嘅原因,而排名不分先後,分別係識得激烈收縮蜜洞同夾緊臀部嘅天晴乃愛、緊緻又包裹度十足嘅石川澪、蜜洞緊緻且擁有41G巨乳嘅瀨田一花、蜜洞吸力特強嘅35H巨乳女優小宵虎南、蜜洞彈性十足嘅G奶女優結城莉乃、吸力特強且美股彈力十足嘅和知昴,同埋蜜洞彈性十足兼身體柔韌度高嘅日俄混血兒Anna。睇完健哥嘅評價讚不絕口,係咪好想即刻搵番呢7位女優嘅作品嚟睇吓呢?

擦膠安全套

安全套除咗減低感染性傳播疾病及達到避孕效果外,仲有乜嘢用途?原來仲可以用嚟做擦膠!呢件產品叫做「Condom Eraser」,外形似足安全套,但卻係百分百嘅擦膠嚟,故此佢唔能夠當成安全套使用。

據廠商表示呢件產品針對嘅對象,主要係辦公室人士使用,目的係希望能為佢哋嘅日常辦公室工作中加添一啲趣味,廠方又稱一盒三個嘅「Condom Eraser」,相信足夠辦公人士半年之用。不過有網民話,呢個擦膠安全套相信好快會喺學校出現,亦有網民笑稱如果真係帶返學校嘅話,相信下場一定會被罰。而廠方稱唔擔心有人會錯將佢當成安全套,事關佢僅得外形似,並唔能夠好似安全套般拉長。

完事後咪亂講嘢

完事之後,男人千祈唔好對女人講嘅6句話,你講過幾句?早前英國情趣玩具品牌Ricky做咗個關於女士喺完事後,最討厭聽到嘅說話調查,並選中當中嘅6句之最,結果第6位係「我欠你幾多錢?」(How much do I owe you?)受訪女士表示感覺好似為錢而上床咁;第5位係「我搵唔到個套」(I can't find the condom),相信呢句說話對女士嚟講真係好震驚;第4位係「太快喇」(That was quick),其實太快唔單止令女士掃興,男士亦好冇癮;第3位係「來張自拍吧!」(Let's take a selfie),女士唔明點解曳曳後要自拍;第2位係「呢啲係乜嘢氣味?」(What's that smell?)女士覺得係咪嫌佢身上嘅氣味;第1位係「我諗我愛上你」(I think I'm in love with you),對於想一夜情嘅女士嚟講,聽到呢句話真係唔知點回應囉!