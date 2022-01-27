關係混亂︱李佳芯疑嗒馮盈盈舊愛　生日撐枱腳洩「蜜」

視后李佳芯回復單身後感情生活多姿多采，繼被指與「蟲草大王」陳恩德暗交1年後，昨日（26日）又被爆去年生日跟「神秘男」撐枱腳，有指該「神秘男」是馮盈盈緋聞舊愛鄭衍峰，多角關係錯綜複雜，好睇過電視劇！

現年39歲的李佳芯（Ali）去年承認與陳炳銓的7年情玩完後，感情生活一直備受關注，早前被爆與「蟲草大王」陳恩德拍拖，近日更有多張「蜜照」流出，Ali被指與對方暗交1年，疑似一腳踏兩船！雖然Ali否認撻着，但陳恩德承認曾送上「心」字鑽石扣針，及在對方生日時送上「心」字蛋糕，為氹女神出盡法寶！

「兵仔」不嫌多！有讀者爆料，指Ali去年11月27日生日當天，曾與一名神秘男撐枱腳，並附上2人進餐時的偷拍照，指該男子是馮盈盈緋聞舊愛鄭衍峰！雖然相中男子只有半邊面，但眼仔細細及髮型都與鄭衍峰相似，而女方的衣着，亦與網民去年於Ali生日上載的慶祝照打扮一模一樣。

有內涵啱口味

Ali與鄭衍峰看似「大纜都扯唔埋」，她更比男方大9年，但觀乎其擇偶口味，鄭衍峰確實相當「啱Key」。Ali拍拖一向不追求外形，舊愛陳炳銓絕對是好例子，外表雖然普通，但勝在有才華及學識，舞台製作、主持樣樣掂，令Ali愛足7年！而鄭衍峰樣子亦不算出眾，但卻內涵十足，於加拿大溫哥華長大的他，2013年畢業於英屬哥倫比亞大學，曾在加拿大電台及電視台擔任主持，2016年獲TVB睇中簽約回流，主持、拍劇雙線發展。擁43吋胸肌的他更被喻為「女神收割機」，氹女仔當然有一手，連牙尖嘴利的馮盈盈亦被「收服」就知有料到！

對於被爆與Ali「蜜會」過生日，未知鄭衍峰是否不想神秘關係曝光，他接受東網訪問時說：「我同Ali從來沒有食過飯，只係喺公司見過面，冇追求嘅意思。」而Ali亦口徑一致，否認曾跟鄭衍峰食飯，更揚言不認識他。至於生日約會的「神秘男」是誰？她說：「只係普通朋友食飯，之後仲要開工，大家近排對我嘅感情生活好多揣測，多謝關心。」